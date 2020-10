L’équipe de France s’en sort encore. Bousculés et rejoints au score en seconde période, les Bleus ont battu la Croatie mercredi soir (1-2), lors de la 4e journée de la Ligue des nations, à Zagreb. Des buts d’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont suffi au bonheur des Tricolores, qui ont encore écœuré les Vatreni par leur réalisme. Les hommes de Didier Deschamps restent à hauteur du Portugal, facile vainqueur de la Suède (3-0), dans le groupe 3. Les Croates, eux, ne peuvent plus finir premiers et disent adieu au Final Four.