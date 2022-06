La folie au bout de l'ennui. Au bout d'un match longtemps très calme, les Pays-Bas ont arraché un deuxième succès en deux matches de Ligue des Nations sur la pelouse du Pays de Galles mercredi soir (1-2). Devant dès le début de seconde période grâce à un but de Teun Koopmeiners, les Oranje ont cru tout perdre après une égalisation de Rhys Norrington-Davies à la 92e minute de jeu. Mais Wout Weghorst a finalement arraché la victoire dans la foulée. Les hommes de Louis van Gaal confortent leur place de leader dans le groupe 4 de cette Ligue A.

Van Gaal avait tout changé

Après le feu d'artifice en Belgique vendredi (1-4), les Néerlandais se sont présentés à Cardiff avec un onze intégralement remanié, face à un Pays de Galles lui aussi nettement remodelé, trois jours après avoir validé sa qualification pour le mondial qatari, face à l'Ukraine (1-0). Et cette absence d'automatismes s'est clairement ressentie des deux côtés : longtemps, cette rencontre n'a offert que peu d'occasions de vibrer.

C'est tout simplement sur leur premier tir cadré que les Pays-Bas ont ouvert le score, juste après le retour des vestiaires, grâce à Teun Koopmeiners (0-1, 50e). Une frappe croisée clinique du droit venue faire oublier la très faible proposition offensive des visiteurs en première période. Ensuite ? Plus rien ou presque jusqu'à ce fameux temps additionnel. Peut-être déstabilisés par la sortie de Matthijs de Ligt – dont il faudra surveiller le genou – quelques secondes plus tôt, les coéquipiers d'un Memphis Depay resté sur le banc ont craqué sur…le premier tir cadré des Gallois en seconde période.

3 tirs cadrés pour 3 buts en seconde période

Frustré par les excellents tacles d'Hans Hateboer durant le premier acte, Norrington-Davies s'est vengé en prenant le meilleur sur son adversaire dans les airs, pour conclure de la tête un centre parfait de Connors Roberts (1-1, 92e). Mais quelques secondes plus tard, Weghorst a arraché la victoire, lui aussi de la tête, sur un centre non moins qualitatif de Tyrell Malacia, latéral qui sera très convoité sur le marché des transferts cet été. Trois tirs cadrés pour trois buts : les 22 acteurs auront été cliniques à défaut d'être brillants au retour des vestiaires.

Après 19 matches sans défaite à domicile et surtout la joie immense de retrouver la Coupe du Monde, le Pays de Galles est donc revenu sur terre, et pointe au dernier rang de son groupe avec aucun point pris en deux matches. Les Pays-Bas, eux, restent leaders avec trois points d'avance sur la Belgique et la Pologne.

