Les Bleus connaissent leur prochain groupe de Ligue des Nations. Tenante du titre après son succès à Milan face à l'Espagne (2-1) en octobre dernier, l'équipe de France affrontera le Danemark, la Croatie et l'Autriche. Pas vraiment une partie de plaisir pour Didier Deschamps et ses hommes, qui vont donc disputer un remake de la dernière finale de la Coupe du monde remportée face aux Croates. Quant aux Danois, ils arrivent tout droit d'une demi-finale lors du dernier Euro 2020. Enfin, les Autrichiens avaient donné bien du fil à retordre à l'Italie en huitième de finale (2-1 a.p.).

Mais sur le papier, le tirage aurait pu être bien pire pour les Bleus, qui ont donc hérité d'un groupe toutefois abordable. Tout 'inverse des champions d'Europe italiens qui devront faire face à l'Angleterre, leur adversaire en finale du dernier Euro, l'Allemagne et la Hongrie. Du (très) lourd pour la Nazionale, pas encore certaine de disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar.

La Ligue des nations, lancée par l'UEFA pour redonner de l'intérêt aux matches internationaux sans enjeu prendra lors de sa troisième édition une saveur particulière, à l'aube d'une année clôturée par le Mondial prévu du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Car d'ici-là, les grandes nations du football n'auront que trois rassemblements à se mettre sous la dent, dont deux seront consacrés à cette Ligue des nations 2022-2023, en juin (quatre matches) et en septembre (deux matches).

L'Espagne, rajeunie et enthousiasmante sous la direction de Luis Enrique, affrontera quant à elle le Portugal de Cristiano Ronaldo, l'étonnante Suisse, bourreau des Italiens sur la route du Mondial, et la République tchèque de l'attaquant Patrik Schick. Enfin, la Belgique, N.1 au classement FIFA, a hérité des Pays-Bas de Memphis Depay, de la Pologne de Robert Lewandowski et du pays de Galles de Gareth Bale.

Composition des groupes de la Ligue des nations 2022/23, répartis au sein des quatre divisions allant de la Ligue A (la meilleure) à la Ligue D, après le tirage au sort effectué jeudi à Nyon en Suisse.

Ligue A

. Groupe 1: France, Danemark, Croatie, Autriche

. Groupe 2: Espagne, Portugal, Suisse, République tchèque

. Groupe 3: Italie, Allemagne, Angleterre, Hongrie

. Groupe 4: Belgique, Pays-Bas, Pologne, Pays de galles

Ligue B

. Groupe 1: Ukraine, Ecosse, Irlande, Arménie

. Groupe 2: Islande, Russie, Israël, Albanie

. Groupe 3: Bosnie-Herzégovine, Finlande, Roumanie, Monténégro

. Groupe 4: Suède, Norvège, Serbie, Slovénie

Ligue C

. Groupe 1: Turquie, Luxembourg, Lituanie, Iles Féroé

. Groupe 2: Irlande du Nord, Grèce, Kosovo, Chypre/Estonie

. Groupe 3: Slovaquie, Bélarus, Azerbaïdjan, Kazakhstan/Moldavie

. Groupe 4: Bulgarie, Macédoine du Nord, Géorgie, Gibraltar

Ligue D

. Groupe 1: Liechtenstein, Kazakhstan/Moldavie, Andorre, Lettonie

. Groupe 2: Malte, Chypre/Estonie, Saint-Marin

