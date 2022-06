Arrivé trop tardivement (samedi) pour briguer une première sélection en Croatie (lundi), Ibrahima Konaté devrait débuter sa carrière en bleu en Autriche ce vendredi selon les indiscrétions nées de l'entraînement de l'équipe de France ce jeudi en toute fin d'après-midi avant leur troisième match de Ligue des Nations. Après une large revue d'effectif entre le Danemark et la Croatie, Didier Deschamps va (encore) beaucoup changer. Seuls trois titulaires de lundi le seront encore ce vendredi. Le 4-2-3-1, lui, est maintenu.

Ainsi, c'est une défense à quatre que "DD" aurait choisi de retenir puisqu'outre Konaté, Benjamin Pavard, Lucas et Théo Hernandez devraient être de la partie. Pour le premier des deux frères, évoluer dans l'axe dans une défense à quatre en bleu sera une première. Il aura pour tâche d'aiguiller le défenseur de Liverpool et de mener une défense française bien poreuse dans cette campagne de juin.

Tchouaméni, évidemment

Plus haut sur le terrain, lui s'impose déjà comme une évidence. Déjà titulaire face au Danemark et la Croatie, Aurélien Tchouaméni, qui prendra bientôt la direction du Real Madrid, devrait débuter. A ses côtés, Boubacar Kamara fêtera sa première titularisation en équipe de France. Ce duo évoluera derrière Antoine Griezmann, placé à son poste de prédilection en soutien de l'attaquant qui sera Karim Benzema. Les ailes seront animées par Moussa Diaby et Kingsley Coman.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

La compo probable des Bleus pour Autriche-France

Lloris (cap.) - Pavard, Konaté, L.Hernandez, T. Hernandez - Tchouaméni, Kamara - Diaby, Griezmann, Coman - Benzema.

Nkunku, Kimpembe, Diaby… qui a marqué le plus de points ?

