Un dernier couac pour les Bleus avant le Qatar. Bousculée par une emballante formation danoise, l’équipe de France conclut sa campagne en Ligue des nations avec une défaite aux allures d’avertissement à deux mois du mondial qatari (2-0). Dans un Parken Stadium de Copenhague surchauffé, les Bleus ont d’abord répondu à l’intensité mise par les locaux, avant de plier le genou sur deux réalisations signées Kasper Dolberg (34e) et Andreas Skov Olsen (39e). Un léger regain de forme en seconde période n’aura rien changé. Grâce à la victoire des Croates en Autriche (1-3), les Tricolores sont maintenus en Ligue A. Un moindre mal au regard des lacunes affichées ce dimanche, et alors que la défense du titre mondial s’annonce des plus complexes.

