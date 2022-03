Pepe sera bien là jeudi en 8e de finale retour de Ligue Europa face à l'OL. "Avec sa disponibilité, c'est une option de plus pour choisir le meilleur onze de départ", a déclaré Sergio Conceiçao, l'entraîneur du FC Porto, en conférence de presse en soulignant que l'international portugais était "un capitaine très présent et très respecté". Afin d'éliminer l'OL en 8e de finale de Ligue Europa après sa défaite subie à domicile à l'aller, "nous devrons avoir un FC Porto plus compétent que celui du stade du Dragon", a par ailleurs commenté Conceiçao.

"Il y a eu des choses positives pendant le match à domicile (...) mais nous n'avons pas été aussi forts sur des aspects qui me semblent essentiels pour gagner ce type de match et faire preuve de consistance à tous les moments du match", a-t-il précisé. "Dans un très beau stade et devant beaucoup de monde, la motivation des joueurs doit être à son maximum", a encore souligné Sergio Conceiçao, dont l'équipe occupe actuellement la tête du championnat portugais avec six points d'avance sur son poursuivant, le Sporting.

