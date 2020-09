Le pari sûr : Les Bleus débutent bien

Le dernier match des Bleus sur la pelouse de la Friends Arena de Stockholm n’est pas un bon souvenir pour les joueurs de Didier Deschamps, et surtout Hugo Lloris. Le capitaine tricolore s’était rendu coupable d’une grossière erreur de relance dans le temps additionnel, qui avait permis aux Suédois de dominer les futurs champions du monde en juin 2017 (2-1). La Suède est une contrée hostile pour les Bleus, qui n’ont gagné que deux fois là-bas dans leur histoire (pour deux nuls et trois défaites). L’unique victoire tricolore en match officiel là-bas remonte d'ailleurs à... 1979. Difficile de savoir à quoi s’attendre de la part des deux équipes, dont les joueurs afficheront des états de forme inégaux (certains n’ont pas encore repris la compétition).

Sur le papier, les Bleus, vainqueurs de huit de leurs dix derniers matchs (pour un nul et une défaite en Turquie), partent logiquement favoris, même s’ils n’ont plus joué ensemble depuis novembre dernier et leur succès en Albanie (0-2). En face, la Suède (qui a aussi composté son billet pour l’Euro 2020), n’a plus perdu depuis huit matchs à domicile, où elle a notamment tenu en échec l’Espagne durant les éliminatoires (1-1). Il y a deux ans, la France avait débuté par un nul en Allemagne pour son entrée en lice en Ligue des nations (0-0). Cette fois, nous voyons Griezmann and co s’imposer contre un adversaire inférieur sur le papier.

Notre pari - La France bat la Suède @1,76

Antoine Griezmann (France) Crédit: Getty Images

La grosse cote : Le Portugal freiné d’entrée

Le report de l’Euro 2020 va permettre au Portugal d’être le champion d’Europe en titre un an de plus. La Selecçao remet également son titre en jeu dans cette Ligue des nations, où elle est tombée dans le groupe de qualifications de la France et va débuter contre la Croatie. Que ce soit lors des éliminatoires pour l’Euro 2020 (cinq victoires, deux nuls, une défaite) ou ceux de la précédente Ligue des nations (deux victoires, deux nuls), les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas vraiment emballé les foules. La Pologne, la Serbie ou encore l’Ukraine ont toutes réussi à ramener un point de leur déplacement au Portugal depuis 2018.

Pour son premier match après le Mondial russe, la Croatie avait également accroché les Portugais à domicile en septembre 2018 (1-1). Les Croates sont toutefois loin de faire peur à beaucoup de monde malgré leur statut de vice-champion du monde en titre et enchaînent les résultats en dents de scie. Lors de la dernière Ligue des nations, ils n’avaient pris que quatre points en autant de matchs dans un groupe avec l’Angleterre et l’Espagne. Ici, nous pensons toutefois que la Croatie a un bon coup à jouer contre un Portugal dans ce match de reprise et qu’elle pourra repartir avec le nul.

Notre pari - Match nul entre le Portugal et la Croatie @3,60

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Le coup à tenter - Lukaku guide les Diables Rouges

La Belgique a impressionné durant les éliminatoires de l’Euro 2020, écrasant son groupe avec dix victoires en autant de matchs (40 buts inscrits, 3 encaissés). Elle affronte ici le Danemark, qu’elle n’a plus battu depuis 1971, et rien n’indique que cet adversaire semble en mesure de stopper la belle série des Diables Rouges. Les Danois ont certes terminé les éliminatoires de l’Euro invaincus (quatre victoires, quatre nuls), mais ils n’ont pas vraiment brillé contre la Suisse ou l’Irlande, leurs principaux adversaires. Pour retrouver la trace de la dernière performance de cette équipe contre un adversaire de premier plan, il faut remonter au laborieux match nul contre… la France, à la Coupe du monde 2018 (pour le seul 0-0 de la compétition).

La Belgique pourra de plus compter sur un Romelu Lukaku en pleine bourre pour bien débuter cette Ligue des nations. L’attaquant de l’Inter, buteur malheureux contre son camp en finale de la Ligue Europa (après avoir ouvert le score sur penalty), a trouvé le chemin des filets sur ses quatre derniers matchs en club. Pour sa première saison italienne, le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges (53 buts en 89 sélections) a terminé avec 34 buts au compteur. Le voir marquer et participer à la victoire attendue des Diables Rouges dans ce match ne serait donc pas étonnant.

Notre pari - Romelu Lukaku marque et la Belgique bat le Danemark @2,65

