C’est un petit séïsme dans cette cérémonie des trophées The Best, organisée lundi soir à Milan. Alors que Virgil van Dijk était attendu, c’est Lionel Messi qui a été élu meilleur joueur de la saison 2018-2019 devant le Néerlandais et Cristiano Ronaldo, qui n’avait pas fait le déplacement. Meilleur buteur européen de la saison (36 buts) devant Kylian Mbappé et vainqueur de la Liga avec le FC Barcelone, l’Argentin succède à Luka Modric.

"Les prix individuels sont pour moi secondaires, l’important est le collectif". Voilà quels ont été les premiers mots de "La Pulga" sur scène, au moment de réagir à cette distinction. Pourtant, s’il a ajouté un nouveau championnat espagnol à son palmarès - qu’il n’est évidemment pas question de minimiser - Messi aurait pu être pénalisé par la terrible remontada subie par le Barça en Ligue des champions (3-0, 0-4) face à Liverpool. Ou encore par sa Copa América compliquée avec l’Argentine. Mais il s’est une nouvelle fois distingué par des statistiques hors normes.

Messi, meilleur buteur européen de la saison

En plus de ses 36 réalisations en Liga, le gaucher a également été le meilleur artificier de la dernière Ligue des champions en trouvant le chemin des filets à douze reprises. Le tout en plus de ses 22 passes décisives en club, toutes compétitions confondues, et de son statut de meilleur dribbleur d’Europe.

Le palmarès n’a donc pas pesé si lourd que ce qui était attendu dans les votes. Pas autant que les statistiques. Elu joueur UEFA de l’année il y a un mois, Virgil van Dijk avait remporté la C1 avec Liverpool, pendant que Cristiano Ronaldo s’offrait la Serie A et la Ligue des Nations. Sans compter que Sadio Mané, lui, ne faisait pas partie du trio finaliste malgré, lui aussi, un énorme exercice.

Depuis la création des trophées "The Best" le lauréat a en tout cas toujours reçu le Ballon d’Or qui a suivi, à l’instar de Modric l’année dernière. Messi peut donc légitimement se montrer ambitieux d’ici au 2 décembre prochain.