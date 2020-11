Plus jamais le numéro 10. Du moins au Napoli. Voilà la proposition de Lorenzo Insigne, le capitaine de l'équipe partenopea. Ce numéro, il était et il restera toujours celui de Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans. "C'est normal que le 10 soit toujours à lui, a déclaré l'international italien après la victoire des siens, jeudi, en Ligue Europa. C'est le plus grand joueur de tous les temps, nous sommes fiers de l'avoir eu à Naples, en tant que capitaine."