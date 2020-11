C'est une mauvaise nouvelle pour l'Uruguay et pour l'Atlético Madrid, aussi. Dans un communiqué, la Celeste a annoncé ce lundi soir que Luis Suarez avait été testé positif au Covid-19. L'attaquant manquera donc deux chocs : celui face au Brésil, mercredi, avec sa sélection et dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Mais également et surtout les retrouvailles contre le Barça en Liga, programmées samedi soir (21h).