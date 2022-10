Le 13 octobre 2022 restera une date qui comptera dans l'histoire de River Plate. Son entraîneur emblématique, Marcelo Gallardo, va quitter ses fonctions en décembre prochain, soit à la fin de son contrat actuel. "C’est une décision parmi les plus difficiles de ma vie. Je vais faire une pause. Ce fut une histoire merveilleuse. Merci à tous", a déclaré le technicien de 54 ans, arrivé sur le banc du club de Buenos Aires en juin 2014.

L'ancien milieu international argentin, passé par l'AS Monaco (1999-2004) et le PSG (2007), a marqué l'histoire de River Plate. En huit ans, Marcelo Gallardo a remporté de très nombreux titres et notamment deux Copas Libertadores (2015 et 2018) mais aussi le championnat d'Argentine en 2021. Bientôt libre de tout contrat, l'entraîneur argentin ne devrait pas manquer de propositions. Ces dernières années, l'ex-Monégasque a été approché par les plus grands clubs européens.

