62e (2-2) : Diaz est servi côté gauche et centre de l'extérieur du pied droit. C'est repoussé par la défense lyonnaise.

59e (2-2) : Au tour de Porto d'enchaîner les pertes de balles hasardeuses en défense et Toko Ekambi est ensuite trouvé sur la droite de la surface. Le deuxième buteur perd son duel face à Marchesin, bien sorti dans ses pieds, qui concède le corner.

57e (2-2) : Nombreux changements pour Porto. Marchesin, Pepe, Taremi, Otavio et Martinez sont rentrés à la place de Costa, Mbemba, Conceiçao, Vieira et Evanilson.

56e (2-2) : Sur un centre venu de la gauche, Vieira reprend du plat du pied gauche au premier poteau. Lopes s'interpose parfaitement sur sa gauche !

54e (2-2) : BUT DE TOKO EKAMBI ! Cherki percute dans l'axe puis décale Corner sur la gauche de la surface. Ce dernier centre à ras de terre. Dembélé est trop court mais Toko Ekambi a suivi au deuxième poteau et conclut de près dans le but vide !

52e (2-1) : Cherki ne profite pas d'une perte de balle portugaise en écrasant trop sa frappe du gauche de l'extérieur de la surface. C'est sans danger pour Costa.

51e (2-1) : Après avoir disputé la première période avec son maillot domicile à bandes blanches et bleues, Porto arbore désormais son nouveau maillot extérieur. Celui-ci est bleu marine.

50e (2-1) : Evanilson reste au sol après un duel aérien âpre avec Marcelo.

48e (2-1) : Côté Porto, Marko Grujic et Wilson Manafa ont remplacé Sergio Oliveira et Zaidu Sanusi.

46e (2-1) : Lyon continue de vouloir relancer court depuis sa moitié de terrain mais perd une nouvelle fois le ballon. Cette situation dangereuse amène à une frappe du droit trop croisée.

46e (2-1) : Deux changements ont été effectués côté lyonnais avec les sorties de Gusto et Keita pour les entrées de Dubo47eis et Jean Lucas.

46e (2-1) : C'est reparti au Stade du Dragon ! Les Lyonnais donnent le coup d'envoi de la deuxième période.

45e (2-1) : MI-TEMPS ! Après un début de rencontre mal négocié, Lyon a retrouvé des couleurs dans les dernières minutes parvenant même à réduire le score grâce à Marcelo. Mais les erreurs défensives sont trop nombreuses pour les joueurs de Peter Bosz qui ont ainsi concédé un penalty transformé par Sergio Oliveira avant de perdre le ballon sur l'action qui a mené au superbe but de Fabio Vieira. Les Lyonnais vont devoir retrouver de la solidité pour la deuxième période.

45e (2-1) : Carton jaune pour Zaidu qui commet la faute sur Toko Ekambi.

43e (2-1) : Le ballon reste dans les pieds portugais et Marcelo aurait pu concéder un penalty en commettant une faute sur Evanilson dans les six mètres.

42e (2-1) : Diaz donne le tournis à Marcelo sur la gauche de la surface mais le Colombien ajuste ensuite mal son centre.

41e (2-1) : Encore un ballon perdu au milieu de terrain pour les Lyonnais et Fabio Vieira peut accélérer jusqu'à l'entrée de la surface avant de dévisser complètement sa frappe du droit.

40e (2-1) : BUT DE MARCELO ! Cornet se charge d'un corner excentré côté droit qu'il enroule fort du gauche vers le but de Costa. Au premier poteau, Marcelo reprend de la tête et réduit le score !

39e (2-0) : Après le corner, le ballon traîne aux abords de la surface mais une faute offensive est sifflée.

38e (2-0) : Servi par Gusto, Aouar tente une frappe du droit à 20 mètres du but mais sa tentative est contrée du pied par un défenseur adverse.

35e (2-0) : L'attaquant peine à se remettre du choc et reste au sol. Les médecins viennent évaluer le tibia droit du joueur portugais.

34e (2-0) : Keita est averti pour un tacle glissé mal maîtrisé sur Conceiçao au milieu de terrain.

32e (2-0) : Alors qu'ils revenaient bien dans ce match, les Lyonnais se font surprendre à la suite d'une erreur défensive.

30e (2-0) : BUT DE VIEIRA ! Marcelo ajuste mal sa relance courte et rend le ballon à Conceiçao. Ce dernier percute dans l'axe avant de servir Diaz sur la gauche de la surface qui temporise avant d'alerter Fabio Vieira seul à l'opposé. Le Portugais reprend alors d'une superbe volée du gauche qui ne laisse aucune chance à Lopes !

27e (1-0) : Gusto défend encore en taclant dans son couloir et se laisse dépasser par son adversaire. Le jeune défenseur est en difficulté en se début de rencontre.

26e (1-0) : LA TRANSVERSALE POUR DEMBELE ! Sur un centre venu de la gauche, le Français reprend du plat du pied droit en première intention sur la ligne des six mètres. Sa tentative heurte la transversale et revient dans la surface de réparation.

24e (1-0) : Le corner est joué à deux et Conceiçao peut centrer du gauche. C'est de nouveau contré en corner mais celui-ci ne donne rien.

23e (1-0) : Luis Diaz profite d'un ballon perdu par les Lyonnais au milieu de terrain pour prendre de la vitesse dans le camp lyonnais. Rentré dans la surface, il tente de se remettre sur son pied droit mais se heurte au bon retour de Caqueret. Corner à venir.

21e (1-0) : Caqueret adresse une très belle passe en profondeur à Toko Ekambi qui rentre dans la surface côté droit. Sa frappe puissante au premier poteau est repoussée du genou par Costa !

19e (1-0) : La défense de Porto est bien en place et Lyon se casse pour le moment les dents sur le bloc portugais.

17e (1-0) : Resté sous la pression de l'OL, Luis Diaz perd le ballon et permet à Toko Ekambi de centrer à nouveau. Costa capte en deux temps.

16e (1-0) : Toko Ekambi enroule un centre du droit à ras de terre qui est difficilement repoussé par la défense portugaise.

15e (1-0) : Le corner qui suit ne donne rien pour les Portugais.

14e (1-0) : Conceiçao se joue de Cornet dans le couloir droit avant de rentrer dans la surface. Son centre fort est contré en corner par Lukeba.

12e (1-0) : Sur le corner qui suit, Keita récupère le ballon à l'entrée de la surface mais sa passe est donnée dans le mauvais tempo et Costa ses saisit du ballon.

12e (1-0) : Servi en profondeur côté gauche, Cornet parvient à rentrer dans la surface et à centrer devant le but. La reprise de Dembélé, au premier poteau, est contrée en corner.

9e (1-0) : Luis Diaz prend de la vitesse côté gauche, rentre dans la surface et se défait facilement de Gusto avant de centrer dans les six mètres. Lukeba sauve son latéral en dégageant en corner.

8e ( 1-0) : A noter que Francisco Conceiçao est le fils de Sergio, actuel entraîneur du club portugais et ancien entraîneur de Nantes.

7e (1-0) : Oliveira se charge d'un coup franc lointain en alertant Francisco Conceiçao côté droit. Ce dernier centre fort devant le but où Evanilson place une tête puissante au premier poteau. C'est de peu à côté !

5e (1-0) : Lyon est en difficulté en ce début de rencontre et peine à mettre son jeu en place.

4e (1-0) : BUT D'OLIVEIRA ! Le capitaine du vice-champion du Portugal ouvre son pied droit et marque avec l'aide du poteau ! Lopes avait bien anticipé en plongeant sur sa gauche mais est tout de même battu.

2e (0-0) : PENALTY POUR PORTO ! Après un long ballon en profondeur, Cornet vient commettre la faute dans le dos de Nanu sur la droite de la surface et offre déjà un penalty aux Portugais.

1e (0-0) : Lancé côté gauche, Diaz centre à ras de terre. Lopes se couche bien et capte ce ballon.

1e (0-0) : C'est parti à Porto !

Porto et Lyon se sont affrontés cinq fois dans l'heure histoire pour une seule victoire lyonnaise contre deux en faveur des Portugais. Leur dernière rencontre a eu lieu lors d'un match amical en 2012 (0-0).

Peter Bosz a décidé de débuter cette rencontre avec un 4-3-3 où Gusto sera titulaire au poste de latéral droit et Cornet à gauche. La défense centrale sera composée du duo Marcelo-Lukeba. Cherki, Dembélé et Toko Ekambi débutent en attaque devant Aouar, Caqueret et Keita.

Les Lyonnais ont concédé leur première défaite dimanche dernier contre le Sporting Portugal (3-2). Ils avaient, auparavant, signé trois victoires et un match nul.

Bienvenue à toutes et à tous sur notre site pour suivre le dernier match de préparation de l'OL avant le début de la saison de Ligue 1 le week-end prochain.

