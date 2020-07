7-0 : Le PSG s'offre une nouvelle promenade de santé

MATCH AMICAL - Cinq jours après sa rencontre de rentrée au Havre (9-0), le PSG a encore déroulé contre les Belges de Waasland-Beveren (7-0). Dans un match atypique avec quatre périodes de 30 minutes, les Parisiens ont vite fait la différence dans le sillage de Neymar, auteur d'un but et d'une passe. Si Kylian Mbappé a marqué tout comme Mauro Icardi, Eric Choupo-Moting s'est offert un joli doublé.

Les buteurs pour le Paris SG: Vukotic (20e, c.s.c.), Neymar (28e, s.p.), Icardi (47e), Mbappé (60e+1), Choupo-Moting (65e, 67e), Mbe Soh (93e)

Deuxième match amical de l'été et deuxième démonstration pour le PSG. De retour au Parc des Princes, quatre mois après leur dernière sortie, les hommes de Thomas Tuchel ont déroulé face aux modestes Belges de Waasland-Beveren (7-0). Dans une rencontre au format inédit avec des quarts-temps de 30 minutes chacun, les Parisiens ont confirmé leur bonne forme physique et leur détermination offensive.

Avec un onze de départ très proche de celui qui devrait débuter les prochains matches officiels - exceptée la présence de Mitchel Bakker au poste d'arrière gauche -, les champions de France ont tout de suite monopolisé le ballon dans le camp d'une formation qui a fini à la dernière place du dernier classement de Jupiler League. Si Kylian Mbappé a vite raté le cadre en ouvrant trop son pied (7e), il s'est montré très percutant et a poussé le malheureux Vukotic à marquer contre son camp en centrant à ras de terre depuis le côté gauche (1-0, 20e). Face à des visiteurs repliés en défense, les Parisiens n'ont pas tardé à faire le break quand Neymar a obtenu et transformé un penalty (2-0, 28e).

Mbappé (31e) et Angel Di Maria (39e) n'ont pas réussi à corser l'addition au début du second quart-temps mais le PSG a obtenu un nouveau penalty pour une main de Vukotic qui a été expulsé (44e). Altruiste et roublard, Neymar a, cette fois, choisi de combiner avec Mauro Icardi qui a marqué d'un tir puissant (3-0, 47e). Réduits à dix, les Waeslandiens ont encaissé un nouveau but signé Mbappé sur un centre de Di Maria (4-0, 60e+1).

