L'année 2021 démarre bien. Pour la première de l'équipe de France féminine dans cette nouvelle année civile, les Bleues se sont imposées contre la Suisse au stade Saint-Symphorien (2-0). Les filles de Corinne Diacre ont inscrit un but dans chaque période grâce à l'inévitable Wendie Renard et la prometteuse Perle Morroni.

Dans un contexte particulier en raison de l'annulation de l'Islande et la Norvège à participer au prochain tournoi de France pour des raisons sanitaires, l'équipe de France a oublié ses tracas internes pour se concentrer sur le terrain. Très tôt dans la partie, les Bleues sont parvenues à prendre les devants grâce à un jeu aérien efficace. Sur coup franc, Amel Majri a trouvé la tête de Wendie Renard pour l'ouverture du score (12e, 1-0).

La combinaison a bien failli se répéter un peu plus tard dans la partie, mais la gardienne suisse Gaëlle Thalmann a empêché la stoppeuse de l'Olympique lyonnais de s'offrir un doublé (35e). Sur les ailes, Sakina Kachraoui et Elisa De Almeida sont apparues particulièrement affûtées pour déborder le bloc des Helvètes.

Qualifiées pour le prochain championnat d'Europe en 2022, les Bleues ont mis un certain temps à se détacher définitivement de son adversaire du soir. En défense, le trio Torrent-Tounkara-Renard est parvenu à contenir les offensives suisses, et notamment de la capitaine et attaquante du Paris Saint-Germain Ramona Bachmann. En manque de temps de jeu à l'Atlético de Madrid, Pauline Peyraud-Magnin n'a jamais été réellement inquiétée dans ses buts.