AMICAL - L'Olympique Lyonnais a remporté son deuxième match de préparation sur sa pelouse samedi face à l'OGC Nice (1-0). Le seul et unique but de la rencontre a été inscrit par Houssem Aouar, sur penalty.

Trois jours après avoir écrasé le club amateur suisse de Port-Valais (12-0), l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur le plus petit des scores face à Nice. Et c'est l'un des meilleurs Gones de la saison, Houssem Aouar, qui a débloqué la situation en convertissant un penalty provoqué par Dembélé à la 5e minute. Derrière, les Aiglons n'ont jamais su faire leur retard et se sont donc inclinés sur la pelouse du Groupama Stadium.

Cherki titulaire, Reine-Adélaïde et Depay sont rentrés

Ce match amical de la saison était l'occasion pour Rudi Garcia et Patrick Vieira de faire quelques ajustements tactiques. Ainsi, l'entraîneur lyonnais a titularisé Bruno Guimaraes à la récupération aux côtés de Jean Lucas, et Rayan Cherki en meneur de jeu. À la 65e minute, le tacticien a procédé à plusieurs changements et a notamment fait rentrer Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay, tous deux victimes d'une rupture des ligaments croisés au mois de décembre dernier.

Tout n'a pas été parfait côté Lyonnais, mais les hommes de Rudi Garcia ont globalement maîtrisé la rencontre face à une équipe niçoise moins préparée. L'OL a de grosses échéances à venir, à commencer par la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, le 31 juillet prochain. Avant de défier la Juventus de Turin le 7 ou le 8 août, pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions.

