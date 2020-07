MATCH AMICAL - Le PSG semble prêt. Pour son dernier match de préparation avant de retrouver l'ASSE en finale de la Coupe de France ce vendredi, Paris s'est une nouvelle fois imposé assez largement face au Celtic Glasgow (4-0). Mbappé et Neymar avaient lancé les Parisiens avant la pause avant qu'Herrera et Sarabia ne donnent plus d'ampleur au score.

Le PSG est bien prêt pour vendredi. Après Le Havre et Waasland-Beveren, le Celtic Glasgow a subi la loi des Parisiens (4-0). Avec vingt buts marqués pour zéro encaissé en trois matches de préparation, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas fait dans le détail. Ce mardi soir, il n’aura fallu que 53 secondes pour que Kylian Mbappé n’ouvre le score. Le Français a profité de l’offrande de Neymar pour défier et tromper Bain après moins d’une minute de jeu (1-0). Et c’est d’ailleurs le Brésilien qui a doublé la mise d’une frappe déviée par Bitton et qui a pris Bain à contre-pied (25e, 2-0).

Entre les deux, le PSG a connu une dizaine de minutes de turbulence. Parvenant enfin à sortir de sa moitié de terrain, le Celtic a enchaîné les bonnes combinaisons et a su mettre les champions de France en difficulté. Une reprise de volée d’Olivier Ntcham n’est pas passée loin de la transversale (15e). Puis sur un coup franc de Ryan Christie, Christopher Jullien a placé sa tête sur le poteau de Keylor Navas (38e). Ce fut à peu près tout pour les joueurs de Neil Lennon.

Une revue d'effectif complète

Nettement supérieurs à leurs adversaires, les joueurs de la capitale ont passé la majeure partie de la rencontre dans la moitié de terrain des Celts à enchaîner les séquences de possession de balle. Thomas Tuchel a beau eu effectuer une revue d’effectif complète (11 changements à la mi-temps), la physionomie du match n’a pas changé. Bien au contraire. Ander Herrera a repris en première intention un centre de Layvin Kurzawa pour inscrire le troisième but de la rencontre (3-0, 48e). Le Français s’est montré très en jambes dans son couloir gauche et à été à l’origine de la majeure partie des actions parisiennes en deuxième période.

Pablo Sarabia a parachevé la partition d’une superbe reprise de volée du gauche en pivot, parfaitement servi par le métronome Marco Verratti (4-0, 67e). Avec l’absence d’Angel Di Maria pour le match contre l’Atalanta Bergame, l’Espagnol devrait avoir du temps de jeu contre Saint-Étienne ou contre Lyon. En attendant, les Stéphanois sont prévenus pour la finale de la Coupe de France. Les Parisiens sont déjà affutés.

