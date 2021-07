ASSE-OM (1-1)

26e. Il se rattrape avec un centre en direction du premier poteau, renvoyé par la défense stéphanoise. L'auteur de l'ouverture du score a du feu dans les jambes.

25e. De La Fuente a de l'espace dans le couloir gauche, mais il est signalé hors-jeu sur un bon décalage de Payet.

24e. Carton jaune pour Khazri, auteur d'un geste trop appuyé sur Gerson.

22e. Abi réclame une main dans la surface après une bonne percée de Camara. Bien placé, l'arbitre ne désigne pas le point de penalty.

20e. L'EGALISATION DE SAINT-ETIENNE ! Khazri jaillit dans les pieds de Rongier puis s'ouvre le chemin des filets avec une frappe sèche qui ne laisse aucune chance à Ngapandouetnbu.

19e. Les Marseillais mettent beaucoup de pression sur la relance stéphanoise. Les efforts sont là pour les hommes de Jorge Sampaoli.

17e. Payet envoie un coup franc dans la boîte depuis le couloir droit. Bonne sortie de Green pour soulager son équipe.

15e. Mandanda, qui s'est fait mal pendant l'échauffement, doit céder sa place à Ngapandouetnbu.

13e. OH QUEL DOMMAGE POUR PAYET ! Phase de transition hyper rapide entre Benedetto et Radonjic après une récupération haute. L'attaquant marseillais sert ensuite Payet à l'opposé. Mais la tête plongeante du Réunionnais passe à côté...

12e. La frappe flottante de Rongier ! Décalé par Gerson, le milieu prend sa chance de loin et est tout proche de doubler la mise pour son équipe.

11e. L'accélération de De La Fuente ! Il sert Payet à l'entrée de la surface mais le ballon est perdu.

10e. Les Verts ont le pied sur le ballon et cherchent des solutions depuis l'ouverture du score des Marseillais.

8e. Le centre en retrait de Maçon vers Aouchiche ! Il y a Saliba sur la trajectoire !

6e. Oh la percée d'Aouchiche, qui provoque face à Balerdi. Il y a un bon retour de Guendouzi. Le ballon traîne dans la surface, mais les Marseillais s'en sortent.

5e. Retour parfait de Saliba dans les pieds de Camara. Les Marseillais sont ultra déterminés dans cette entame.

2e. ET DEJA 1-0 POUR L'OM ! Après un pressing haut de Payet, Guendouzi lance Benedetto qui remise avec réussite pour De La Fuente. Ce dernier ne tremble pas dans le dernier geste pour sa première titularisation.

2e. Oh le une-deux entre Radonjic et Benedetto tout proche de passer dans la surface des Verts !

1ère. C'est parti pour ce match !

20h57. Entrée des 22 acteurs sur la pelouse de Gueugnon.

20h45. C'est plus compliqué pour Saint-Etienne, qui n'a remporté qu'un seul de ses quatre premiers matches de préparation (2 nuls, 1 défaite). Les Verts recevront Lorient pour la première journée de Ligue 1.

20h43. Porté par un Dimitri Payet déjà très en forme (3 buts, 1 passe), l'OM réalise une bonne préparation avec trois victoires et deux nuls. Les Phocéens affronteront Villarreal samedi, avant de croiser le fer avec Montpellier pour le coup d'envoi de la saison 2021/2022.

20h40. Voici celle des Verts de Claude Puel : Green, Maçon, Moukoudi, Kolodziejczak, Nadé, Youssouf, Camara, Neyou, Aouchiche, Khazri et Abi.

20h38. On commence par la composition de l'OM : Mandanda, Saliba, Balerdi, Amavi, Radonjic, Rongier, Guendouzi, Gerson, De la Fuente, Payet et Benedetto.

20h37. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match amical entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne. Les deux clubs de Ligue 1 s'affrontent à Gueugnon. Le coup d'envoi sera donné à 21h.

