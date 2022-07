Pour sa première cet été, le Paris Saint-Germain n'a pas flanché. Vainqueur au Camp des Loges contre Quevilly-Rouen Métropole (2-0), le champion de France en titre a réussi son entrée en matière dans cette préparation estivale pour la saison 2022-2023. Avec deux équipes différentes alignées à chaque début de période, le PSG s'est imposé grâce à des buts de Sergio Ramos sur penalty (34e) et Djeidi Gassama (54e). Sans concéder de grosses occasions de but, les hommes de Christophe Galtier peuvent désormais s'orienter avec le sourire vers une tournée au Japon, où Neymar sera cette fois-ci de la partie.

Sur le papier, le onze titulaire parisien pour affronter un pensionnaire de Ligue 2 avait des airs de soirée de Ligue des champions, du moins dans le secteur défensif. Avec Gianluigi Donnarumma dans le but et une défense à quatre Bernat-Marquinhos-Ramos-Diallo, QRM n'a jamais trouvé la solution pour créer le danger sur la cage du portier italien. Mieux encore : la première de Vitinha, titulaire au milieu de terrain, s'est avérée prometteuse tandis que Leo Messi a semblé bien en jambes dans la création comme au pressing.

Sergio Ramos, affûté et solide

Après une demi-heure de jeu et une pause fraîcheur, le centre d'entraînement Ooredoo a vu l'Argentin obtenir un penalty consécutif à un bon débordement du jeune Eric Junior Dina-Ebimbe. Tout le monde s'attendait à ce que La Pulga se fasse justice elle-même, mais... Sergio Ramos s'est présenté pour battre Nicolas Lemaître d'un tir croisé poteau rentrant. Au-delà de son but pour ouvrir la saison parisienne de la meilleure manière possible, l'ancien capitaine du Real Madrid est apparu affûté. Un détail loin d'être anecdotique quand on sait qu'à la même période l'an passé, le recordman de sélection avec l'équipe nationale espagnole était en pleine période de réhabilitation à la suite de ses problèmes physiques.

Trois jours après sa signature à Paris, Ramos mettait fin à plus de deux mois d'indisponibilité liée à une irritation au tendon. Hélas pour lui, le défenseur rechutait deux semaines plus tard avec une blessure au mollet l'écartant des terrains pendant... 119 jours. Déjà en baisse de régime lors de sa dernière saison au Real, Ramos avait dû être éjecté de la liste de la Roja par Luis Enrique en vue du dernier Euro. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa première saison au PSG n'a pas été une franche réussite.

Désormais, les soucis semblent s'éloigner pour Ramos. En tout cas, c'est ce que son match contre QRM a laissé transparaître. Serein dans la relance et solide dans les duels, le numéro 4 du PSG est sorti à la mi-temps suite au turn-over général imposé par Galtier. Titulaire lors de six des huit dernières journées du championnat de Ligue 1 2021-2022, Ramos pourrait bien devenir un atout défensif solide sur lequel Galtier pourrait s'appuyer. Bien sûr, l'arrivée de Milan Skriniar en provenance de l'Inter est encore dans les tuyaux pour ce marché estival. Mais après tout, Ramos n'a que 36 ans. Un âge où Giorgio Chiellini était sacré champion d'Europe à Wembley avant de définitivement tirer sa révérence quelques mois plus tard à la Juve. Peut-on également assister au chant du cygne pour Ramos ? À Paris, on aimerait bien y croire.

