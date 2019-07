Le Jeu : Tottenham est toujours aussi solide

Le 4-2-3-1 n'a pas pris une ride du côté de Tottenham. Le finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions a encore fait forte impression en s'offrant le Bayern Munich en finale de la Audi Cup, mercredi soir (2-2, 6-5 aux t.a.b ). Face aux Bavarois et leur possession de jeu stérile, les Spurs avaient une idée bien en tête : procéder en contre et profiter des moindres espaces laissés par leur adversaire du soir. Pourtant privé de Tanguy Ndombele au milieu de terrain - Le Français avait crevé l'écran la veille face au Real Madrid (1-0) - les joueurs de Mauricio Pochettino ont dégagé beaucoup de sérénité.

Meilleurs dans l'intensité et probablement en avance physiquement, les Spurs ont reproduit le même schéma que celui observé face au Real Madrid la veille. Si le Bayern s'est créé quelques situations chaudes, la défense de Tottenham n'a jamais fléchi. Moussa Sissoko et Harry Winks, positionnés en double pivot n'ont pas eu de grandes difficultés pour faire évoluer le bloc de leur équipe, lui permettant d'assurer les phases de transition. Mis à l'épreuve au retour des vestiaires, par un Bayern plus conquérant, les joueurs de Mauricio Pochettino ont retrouvé du liant grâce aux entrées de certains cadres habituels (Harry Kane, Heung-Min Son).

Les joueurs : Nkoudou en feu, Eriksen taille patron, Tolisso en jambes, Pavard discret

On dit souvent que les matches de pré-saison servent à ceux en manque de temps de jeu : Georges-Kévin Nkoudou en est le parfait exemple. Très peu utilisé la saison dernière, l'ancien Marseillais semble avoir profité de la moindre occasion pour se mettre en valeur durant cette période estivale. Positionné dans le couloir gauche, le petit milieu de terrain a causé quelques problèmes à l'arrière-garde bavaroise. Son raid solitaire a même permis à Erik Lamela d'ouvrir le score (19e).

Pour voir un grand Tottenham, il faut également un Christian Eriksen au top de sa forme. Véritable dépositaire du jeu de son équipe, l'international danois a permis à ses coéquipiers de se créer sans cesse des brèches dans le dos de la défense bavaroise. Il a logiquement été récompensé par un but (59e), sa frappe sèche n'a laissé aucune chance à Paulo Gazzaniga.

Le Bayern a perdu aux tirs au but, mais tout n'est pas à remettre en cause pour autant. Corentin Tolisso, revanchard après une saison blanche, a probablement été le joueur le plus actif, côté allemand. Le milieu français n'a jamais été avare d'efforts. Le bilan est en revanche plus mitigé pour Benjamin Pavard, trop discret durant la partie, hormis une tête en début de match (21e). Le latéral droit des Bleus, aligné en charnière centrale aux côtés de Niklas Süle, n'a pas encore tous les automatismes nécessaires au sein de sa nouvelle équipe. Ce qui est normal. Rien d'alarmant en somme.

La stat : 12

Douze minutes, c'est le temps passé par Kingsley Coman sur la pelouse de l'Allianz Arena mercredi soir. Les vieux démons ont refait surface. Le milieu français, entré en cours de jeu (61e), a laissé prématurément sa place après un contact rugueux avec Juan Foyth qui a malencontreusement laissé traîner (73e) sa semelle sur son genou gauche. Dommage pour le principal intéressé, particulièrement actif sur le peu de temps de jeu, qu'il a eu.

Sa frappe au ras du sol dans la surface de réparation des Spurs (66e), aurait même pu lui permettre d'inscrire un but. Déjà éloigné des terrains une bonne partie de la saison dernière à cause de sa cheville, le joueur formé au PSG repartirait pour un nouveau cycle d'absence en cas de blessure.