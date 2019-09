L'équipe de France va-t-elle se rendre en Algérie, l'an prochain, pour disputer un match amical ? Lancée par la Fédération algérienne de football, cette proposition, révélée par France Info ce mardi, plaît beaucoup à Noël Le Graët, le président de la FFF. "Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie. C'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est temps de faire ce match", a ainsi expliqué ce dernier sur les ondes de la radio.

"L'accord politique est nécessaire"

"Je vais me déplacer le plus rapidement possible pour voir dans quelles conditions on peut organiser ce match. Pour les amicaux, on prend les décisions tout seul. Mais c'est un match tellement important que l'accord politique est nécessaire", a toutefois ajouté le patron du football français, confirmant donc la nécessité d'avoir l'accord de l'État avant d'organiser la rencontre, qui pourrait avoir lieu entre le 5 et le 13 octobre 2020 selon France Info. Concernant l'enceinte du match, le stade olympique d'Oran est évoqué.

Pour rappel, la dernière confrontation entre les Bleus et les Fennecs remonte au 6 octobre 2001. Elle fut émaillée de nombreux incidents. La Marseillaise avait été sifflée et la pelouse du Stade de France envahie, provoquant l'interruption du match.