Angleterre, parole est à la défense

Gareth Southgate aurait-il trouvé la formule magique ? L’Angleterre, victorieuse sans briller des Pays-Bas vendredi (0-1), vient d’enchaîner son septième match sans défaite consécutif, le cinquième d’affilée sans encaisser de but. Avant d’affronter l’Italie mardi, son sélectionneur semble avoir trouvé la recette : la défense à trois. Inaugurée pendant les qualifications de la Coupe du monde, elle fera vraisemblablement partie des plans des Three Lions en Russie. Mais, malgré son apparente réussite, le système pose toujours question outre-Manche. Et le choix des hommes, comme l’animation, font encore débattre.

Le back-three est devenu la marque de fabrique de Southgate depuis un an, quasiment jour pour jour. Le 22 mars 2017, l’Angleterre inaugurait sa défense à trois centraux contre l’Allemagne lors d’une courte défaite porteuse d’espoirs (1-0). A l’époque, Gary Cahill, Michael Keane et Chris Smalling composaient l’arrière-garde anglaise. Depuis, les hommes ont changé : vendredi, Joe Gomez, John Stones et Kyle Walker ont débuté à Amsterdam. La stabilité, elle, est restée : les Anglais n’ont perdu qu’une fois, en France (3-2), et n’ont encaissé que 6 buts en 10 rencontres.

"C’est la meilleure option, disait le sélectionneur après le match qualificatif pour le Mondial en Lituanie, en octobre dernier. Le système nous donne plus de stabilité, et offre des solutions plus simples à nos milieux de terrain. Et nous avons toujours la possibilité de changer notre manière de jouer devant : par exemple, à deux attaquants pour certaines rencontres.” Southgate a privilégié cette solution face aux Pays-Bas, en alignant Sterling et Rashford. Mais c’est bien sur la qualité défensive que le coach anglais a insisté après le match : “Notre back-three a été excellent, et a joué avec beaucoup de calme.” C’est indéniable, l’Angleterre a trouvé sa structure. Les hommes qui la composent, en revanche, ne sont pas encore connus.

Vidéo - Amical - Un but de Lingard et l'Angleterre s'impose aux Pays-Bas 01:04

Des choix toujours discutés

Et pour cause : la concurrence est toujours féroce, et les choix parfois discutés du sélectionneur n’aident pas à y voir clair. Vendredi, la titularisation du latéral Kyle Walker dans l’axe droit a fait jaser outre-Manche. Avec Joe Gomez, titularisé dans l’axe gauche mais parfois utilisé comme latéral à Liverpool, Kieran Trippier, qui occupait le couloir droit, et Danny Rose, son pendant à gauche, quatre arrières latéraux composaient l’arrière-garde britannique. Alors même que les centraux Harry Maguire (rentré rapidement pour pallier la blessure de Gomez), Tarkowski, Mawson voire Dier prenaient place sur le banc.

Le bon match de Walker, face à une opposition certes très limitée, a fait redescendre la grogne. Et Southgate de répéter son credo : “On a besoin de joueurs capables de défendre dans des zones assez larges, et habitués à bien utiliser le ballon dans ces zones.” Le sélectionneur choisit depuis quelques mois ses hommes selon leur habileté avec le ballon, aussi importante à ses yeux que leur capacité à bien défendre. Exit, donc, Chris Smalling et surtout Gary Cahill, non retenus par le sélectionneur. John Stones, pilier de City, est le seul à voir sa place assurée dans l’axe. À côté de lui, Eric Dier, qui joue au milieu à Tottenham, est une option crédible. Comme Joe Gomez ou Harry Maguire, dans la forme de sa vie avec Leicester. Les deux nouveaux, James Tarkowski (Burnley) et Alfie Mawson (Swansea), manquent sûrement d’expérience aux yeux du sélectionneur : ils n’ont pas joué vendredi.

Kyle Walker et Jordan Henderson pendant Pays-Bas-Angleterre en mars 2018Eurosport

Solides ou créatifs ?

La tentative de Southgate ne manque en tout cas pas d’ambition : reconstruire, en partant de l’arrière, une équipe sans grandes certitudes. Pour cela, quoi de mieux que de s’appuyer sur le vivier exceptionnel de wing-backs (ces latéraux offensifs qui pullulent en Angleterre), avec Rose, Trippier, Bertrand ou Walker ? Pour s’inspirer, le coach anglais n’a pas à chercher loin : les systèmes en 3-4-3 (ou en 3-5-2), inaugurés par Brendan Rodgers à Liverpool et améliorés par Antonio Conte à Chelsea, sont légion en Premier League. Aujourd’hui, les Reds et les Blues, en plus d’Arsenal, Tottenham voire Manchester City, jouent à trois défenseurs axiaux.

Le système réclame cependant une grande intelligence tactique de la part des cinq défenseurs (ce dont n’ont pas toujours fait preuve Rose ou Walker), et une animation spécifique au milieu. Les montées fréquentes balle au pied de Stones doivent par exemple être compensées parfaitement, sous peine de se découvrir, comme l’ont fait parfois les Anglais lors de leurs derniers matches de qualification à la Coupe du monde. Le seul Henderson, associé vendredi à un Alex Oxlade-Chamberlain pas toujours impliqué défensivement, ne peut colmater les brèches à lui seul. Se pose ainsi la question de sacrifier un créateur (Alli, Wilshere ?), alors même que l’animation offensive britannique n’a pas été brillante contre les Pays-Bas.

En attendant, ça fonctionne : l’Angleterre n’avait plus enchaîné cinq clean sheets depuis octobre 2014. Le 0-0 arraché contre le Brésil en novembre dernier ferait même presque figure de match référence, au point de vue défensif. Stones, Gomez et Maguire étaient alignés. Reste que la défense anglaise est encore en chantier. La preuve, les Three Lions n’ont toujours pas désigné leur gardien titulaire pour le Mondial. Certains s’en inquiètent. Southgate, lui, préfère continuer à construire.