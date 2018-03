Bleus - Varane, Koscielny, Umtiti : Quelle est la hiérarchie en défense centrale ?

S'il est un secteur qui a besoin de stabilité, c'est bien la charnière centrale. S'il est un secteur qui n'a cessé de changer de visage depuis la nomination de Didier Deschamps à la tête des Bleus, c'est bien la charnière centrale. Mamadou Sakho et Raphaël Varane devaient incarner le présent et le futur de l'axe tricolore puis ce même Varane et Laurent Koscielny avaient la complémentarité nécessaire pour repousser la concurrence.

Varane, Griezmann, Umtiti - Equipe de France 2017Getty Images

Les blessures, les suspensions et les baisses de forme des uns et des autres ont obligé DD à se lancer dans un casting de grande ampleur. Adil Rami, Eliaquim Mangala, Kurt Zouma, Aymeric Laporte, Jérémy Mathieu : ils sont nombreux à avoir cru en leurs chances. Jusqu'à l'Euro 2016 et la mise sur orbite de Samuel Umtiti. Parmi tous les prétendants, il est le seul à s'être imposé avec force. Si bien qu'aujourd'hui, c'est le Barcelonais qui joue le plus (dix des onze derniers matches des Bleus). Ce ne sont pas deux mais trois hommes qui se disputent leur place dans le onze.

Nous avons demandé leurs avis à trois anciens défenseurs centraux passés par l'équipe de France.

Frédéric Déhu (5 sélections) vote Varane-Umtiti

"Pour moi, il y a un duo qui sort du lot : Varane et Umtiti. Ils sont très complémentaires. Un droitier, un gaucher : c'est important d'avoir les deux pieds en charnière centrale. Et puis, ils jouent dans les deux meilleurs clubs du monde. Etant ancien joueur du Barça, je regarde avec attention les matches. Umtiti, c'est le patron en termes d'agressivité et de relance. Aujourd'hui, il est incontournable. Si on le compare à Koscielny, ils sont équivalents dans les airs et dans l'agressivité mais Umtiti a une meilleure relance. Le Gunner est un peu moins performant individuellement et en club même si, pour moi, il a été un des meilleurs Bleus à l'Euro 2016."

Frédéric Déhu en équipe de FranceEurosport

Jonathan Zebina (1 sélection) vote Koscielny

"Pour la Coupe du monde, Koscielny a toutes ses chances. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui la charnière pour le Mondial. Tout dépendra des états de forme. Mais Koscielny a toujours été là dans les moments forts et importants de l'équipe de France. S'il est au top physiquement, Deschamps l'alignera. L'expérience, ça compte en Coupe du monde et Koscielny en a à revendre. Après, c'est très difficile de départager les trois hommes. C'est très particulier d'être défenseur au Barça car c'est une équipe qui a souvent le ballon. Raphaël Varane a peut-être été davantage confronté à des situations chaudes cette année et je pense qu'il est plus difficile d'être défenseur au Real qu'à Barcelone. Après, Varane est un défenseur qui joue debout et je me souviens de la phrase de Capello : 'Un défenseur au sol est un défenseur qui est éliminé.'"



Sébastien Squillaci (21 sélections) vote Varane-Koscielny

"Je choisis Varane et Koscielny parce que c'est l'expérience qui compte en Coupe du monde. Dans l'impact, Laurent est au-dessus des autres et on ne peut pas s'en passer. D'autant qu'il n'est pas qu'un guerrier, il est techniquement très à l'aise. A Arsenal, il vit une saison compliquée mais il doit couvrir tout le monde. Pour l'instant, je garderais Umtiti et Kimpembe sur le banc. Mais je dois avouer que Deschamps a trois défenseurs de très haut niveau. Varane, Koscielny et Umtiti m'ont très rarement déçu en équipe de France. Quelle que soit la formule, j'aurai confiance en la charnière."