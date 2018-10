Des cadres à faire souffler, un duo Giroud-Mbappé… Que feriez-vous à la place de Deschamps ?

La situation

On ne change pas une équipe qui gagne. Mais quand l'occasion se présente, autant la saisir. C'est certainement l'intérêt majeur du match amical des Bleus face à l'Islande jeudi à Guingamp, cinq jours avant le rendez-vous avec l'Allemagne en Ligue des nations au Stade de France. Si Hugo Lloris devrait vraisemblablement retrouver sa place dans le but tricolore après avoir manqué les matches de septembre sur blessure, la situation est plus ouverte aux autres postes où Didier Deschamps a différentes options. Lesquelles choisiriez-vous à sa place ?

Défense centrale : Faut-il faire souffler Varane ?

Samuel Umtiti blessé, la tendance serait à une charnière composée par Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, le numéro trois dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Si le Parisien semble quasiment certain de débuter, le Madrilène vient de disputer les huit derniers matches du Real dans leur intégralité et la question de le laisser au repos avant l'Allemagne peut se poser. Si le sélectionneur choisissait cette option, il aurait à trancher entre deux revenants du groupe tricolore, Kurt Zouma et Mamadou Sakho, pour accompagner Kimpembe dans l'axe de la défense.

Notre avis : Varane et Kimpembe n'ont été associés qu'une fois en charnière, lors de la seule titularisation du Parisien chez les Bleus, face au Danemark (0-0). C'est l'occasion pour eux de peaufiner leurs automatismes avant l'Allemagne, quitte à sortir Varane à la pause pour l'économiser.

Quelle charnière doit débuter face à l'Islande ? Sondage 790 vote(s) Varane-Kimpembe Varane-Sakho Sakho-Kimpembe Varane-Zouma Zouma-Kimpembe Zouma-Sakho

Latéraux : Digne d'entrée ?

A droite, cela se jouera entre Benjamin Pavard et Djibril Sidibé, et cela dépendra surtout des adducteurs du Monégasque, préservé lors de la séance d'entraînement de mardi. Si l'ancien Lillois est opérationnel, il devrait débuter. Benjamin Mendy non retenu par Deschamps, Lucas Digne a fait son retour chez les Bleus et pourrait éventuellement être aligné d'entrée de match. L'ancien Barcelonais a signé un bon début de saison avec Everton et donne ainsi au sélectionneur une raison de préserver Lucas Hernandez en vue du match contre l'Allemagne.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Logique que Digne revienne avec nous" 01:02

Notre avis : Il y a le paramètre tactique. Face à un bloc islandais a priori bas, l'idée de miser sur Sidibé et Digne, des latéraux au profil plus offensif que Pavard et Hernandez, a du sens. Mais à condition que le Monégasque, fragile, soit à 100%.

Quels latéraux aligneriez-vous face à l'Islande ? Sondage 735 vote(s) Pavard et Hernandez Pavard et Digne Sidibé et Hernandez Sidibé et Digne

Milieux axiaux : Kanté, enfin préservé ?

L'infatigable N'Golo Kanté a été très sollicité depuis le début de la saison, que ce soit avec Chelsea et l'équipe de France puisqu'il a joué les 90 minutes des matches face à l'Allemagne et aux Pays-Bas le mois dernier. S'il y a une fenêtre pour opérer une rotation à son poste, c'est face à l'Islande. Ce qui permettrait aussi de récompenser Steven Nzonzi, précieux pour le groupe tricolore, avec une troisième titularisation chez les Bleus. L'autre place dans le duo de récupérateurs se jouera entre l'habituel Paul Pogba et le novice Tanguy Ndombele.

Notre avis : C'est vraiment une bonne occasion d'aligner Nzonzi d'entrée de match. Plutôt aux côtés de Pogba, afin de ne pas totalement révolutionner un secteur clé du jeu. Si les choses se passent bien, Ndombele pourra entrer en cours de match et vivre ses premières minutes en sélection.

Quel duo aligneriez-vous à la récupération face à l'Islande ? Sondage 737 vote(s) Kanté-Pogba Nzonzi-Pogba Nzonzi-Kanté Kanté-Ndombele Nzonzi-Ndombele Ndombele-Pogba

Milieux extérieurs : Lemar et Dembélé au coup d'envoi ?

Thomas Lemar réalise un bon début de saison à l'Atlético. Et Deschamps a d'autres raisons de l'aligner d'entrée de match. Déjà parce que son profil plus offensif que celui de Blaise Matuidi peut être utile face à un adversaire comme l'Islande. Aussi parce que cela permettrait de préserver le Turinois, ménagé mardi à l'entraînement, en vue du match face à l'Allemagne. A droite, il y a trois candidats pour un poste. Le titulaire habituel, Kylian Mbappé, mais aussi Ousmane Dembélé et Florian Thauvin. Le sélectionneur a aussi l'option, moins probable, d'aligner Dembélé à gauche et Thauvin à droite.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "Lemar évolue dans une position un peu différente à l'Atlético" 02:43

Notre avis : Lemar ressemble à une évidence. Normalement, Mbappé aussi. Mais ce match est une occasion pour Deschamps de le préserver ou de le tester dans l'axe, on va y revenir. Cela permettrait également de voir si Dembélé, qui monte en puissance au Barça, arrive à en faire autant avec les Bleus.

Quels milieux extérieurs choisirez-vous face l'Islande ? Sondage 693 vote(s) Mbappé et Matuidi Mbappé et Lemar Dembélé et Matuidi Dembélé et Lemar Dembélé et Thauvin Mbappé et Dembélé Thauvin et Matuidi Thauvin et Lemar

Attaque : Et pourquoi pas Giroud-Mbappé ?

L'impact de Mbappé dans l'axe de l'attaque parisienne avec le soutien de Neymar, face à Lyon (5-0) mais aussi à Guingamp (1-3) plus tôt dans la saison, peut donner à Deschamps l'idée de l'associer à Antoine Griezmann dans une configuration similaire. Ce match face à l'Islande, c'est une occasion idéale pour la tester. Mais quitte à faire des tests, cela peut-être intéressant de voir à l'œuvre un duo Giroud-Mbappé. Payet ne débutera probablement pas après avoir été appelé en dernière minute. Mais il peut être intéressant en sortie de banc tant il excelle dans un rôle en soutien de l'attaquant.

Notre avis : Griezmann-Mbappé, c'est le sens de l'histoire. Ce duo se mettra en place avec le temps. Sur ce match face à l'Islande, une paire Giroud-Mbappé a d'autant plus de sens qu'elle permettrait aux Bleus d'avoir plus d'impact dans la surface face à ce type d'adversaire. Enfin, cela permet de faire souffler Griezmann, extrêmement sollicité à l'Atlético où il a été titulaire à chaque match cette saison.