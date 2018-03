Grâce à Pogba et Mbappé, la France s'est (un peu) rassurée en Russie (1-3)

Les Bleus se sont sortis du piège russe mais non sans avoir pas mal ramé. Face à la nation hôte du Mondial, décidément bien limitée, les hommes de Didier Deschamps ont rempli leur part du contrat, à savoir gagner (1-3), sans pour autant totalement convaincre. À défaut d’un jeu bien huilé, ils s’en sont surtout remis au talent individuel de Paul Pogba, buteur (49e) et passeur décisif, et Kylian Mbappé, auteur d’un doublé (26e, 83e). Smolov est quant à lui l'unique buteur russe de la rencontre (68e).

Cette fois, pas de remontada ! La Russie n’ayant pas les mêmes atouts que la Colombie, les Bleus n’avaient a priori plus grand-chose à craindre lorsque Paul Pogba a fait le break sur un joli coup franc direct en début de seconde période (49e). Elle a toutefois réussi à marquer, ce qu’elle n’avait pas su faire lors de son dernier match face au Brésil (0-3). L’œuvre de son buteur maison, Smolov, à la conclusion d’un contre et d’un centre précis de Smolnikov (68e). Le même Smolov qui, en première période, avait déjà mis à contribution Hugo Lloris avec une reprise à bout portant (15e).

Pogba-Mbappé, duo gagnant

Si la victoire est là, Didier Deschamps aura quand même à redire sur la manière. Face à un adversaire regroupé et dans une Zenit Arena peu remplie, la rencontre a longtemps été des plus soporiphiques avec des Français qui ne se trouvaient pas beaucoup dans la moitié de terrain adverse. Pas si étonnant finalement puisque le sélectionneur avait procédé à une large revue d’effectif et explorait les dernières pistes avant la Coupe du monde. Parmi elles, celle de titulariser Kylian Mbappé en pointe. Et son doublé atteste de la crédibilité de l’option, même s’il est intervenu face à la 63e nation mondiale au classement FIFA.

Le Parisien a d’abord vendangé une grosse occasion (26e) mais il s’est bien repris en passant ses nerfs sur le pauvre Neustädter. Ce dernier aura besoin d’un bon cachet de paracétamol pour oublier la musique que lui a jouée l’ancien Monégasque, notamment sur le troisième but tricolore, où il est mystifié par une série de dribbles.

Autre joueur à avoir tiré son épingle du jeu, Paul Pogba, seul dans l’entrejeu français à faire des différences grâce à sa qualité de passe. Ses fulgurances ont donné de la vie à un match qui en a souvent manqué et qui ne suffira pas à effacer tous les doutes qui entourent l’équipe de France si près de l’échéance.