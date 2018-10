Le Brésil remporte le Superclassico sur le fil contre l'Argentine

C'est un match qui ne restera véritablement pas dans les annales. Pour cette nouvelle édition du Superclassico des Amériques, l'Argentine et le Brésil se retrouvaient du côté de l'Arabie saoudite. Dans un stade du Prince Abdullah Al-Faisal plein, les nombreux spectateurs venus pour l'occasion s'attendaient certainement à voir du grand spectacle entre les deux géants sud-américains, ce mardi soir. Au final, le score nul et vierge a été évité de peu grâce à Miranda, auteur du seul but de la rencontre pour un Brésil qui s'impose finalement 1-0, dans le temps additionnel.

Malgré l'absence de Lionel Messi, l'Argentine avait quelques arguments à faire valoir offensivement, avec notamment Paulo Dybala et Mauro Icardi titularisés d'entrée. Il fallait bien cela pour tenter de rivaliser avec la grosse équipe du Brésil alignée en face (Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Philippe Coutinho et Neymar dès le coup d'envoi). Ce choc au sommet s'est avéré particulièrement pauvre en occasions, notamment en première période. La seule véritable action chaude est à mettre à l'actif du Brésil et de Miranda, qui a vu sa tentative du droit être sauvée sur sa ligne par Nicolas Otamendi (28e). De son côté, l'Argentine n'a pas réussi à cadrer une seule fois durant les 45 premières minutes.

Neymar marqué de très près

Dès le retour des vestiaires, l'Albiceste a montré un tout autre visage et a été bien plus dangereuse. Sa première tentative cadrée a été l'œuvre de Giovani Lo Celso, dont la tête a néanmoins été parfaitement captée par Alisson (48e). Si cette rencontre a donc été pauvre en occasions, en revanche les fautes ont été nombreuses et pas moins de sept cartons jaunes ont été distribués, notamment à cause du traitement spécial infligé à Neymar.

La star brésilienne a tenté d'apporter de la vitesse mais il s'est très souvent heurté à la défense adverse. Si Arthur a manqué d'ouvrir le score pour le Brésil, sa frappe puissante du droit ayant été parfaitement repoussée par Romero (70e), c'est finalement Miranda qui a délivré les siens en toute fin de rencontre. Après un corner de Neymar au premier poteau, le pensionnaire de l'Inter Milan a catapulté le cuir au fond des filets (90e+2). La Seleção se contentera de ce but, qui lui permet donc de s'offrir un court succès (et le trophée du Superclassico) contre son éternel rival.