Au bout de l'ennui, un triste nul pour la 100e de Neymar. Opposé au Sénégal en amical, jeudi après-midi à Singapour, le Brésil n'a pas su prendre la mesure des Lions de la Téranga, malgré la très belle équipe alignée par Tite. Roberto Firmino avait ouvert le score en début de match avant que Famara Diedhiou ne transforme un penalty concédé par Marquinhos. La Seleção enchaîne un troisième match de suite sans victoire et tentera de se relancer face au Nigeria dimanche (14h00). Pour Sadio Mané et les siens, c'est un bon nul à un mois de l'entame des éliminatoires pour la prochaine CAN.

Il y avait beaucoup d'attente autour de Neymar, qui fêtait sa 100 sélection face à un adversaire jamais rencontré par le Brésil avant ce jeudi. Le Parisien avait l'occasion d'égaler Ronaldo au deuxième rang des meilleurs buteurs de l'histoire de sa sélection (62 réalisations), mais a finalement vécu une rencontre compliquée. Le joueur de 27 ans a tenté mais a presque systématiquement manqué de précision dans la dernière passe ou au moment de conclure. A l'image de toute une équipe.

Marquinhos fautif

Tout était pourtant bien parti pour les hommes de Tite, qui avait aligné une équipe-type sur la pelouse du National Stadium. Dès la neuvième minute, Roberto Firmino a en effet conclu d'un subtil ballon piqué un service parfait de Gabriel Jesus pour ouvrir le score (1-0, 9e). Mais ensuite, plus grand-chose. Sur sa plus grosse occasion, Neymar a buté sur Alfred Gomis (45e+2). Quelques secondes auparavant, Famara Diedhiou avait égalisé pour les Lions de la Téranga, en transformant avec assurance un penalty concédé par Marquinhos, pour une faute sur Sadio Mané (1-1, 45e+1).

Les hommes d'Aliou Cissé ont affiché un meilleur visage à la reprise, alors que les coéquipiers de Thiago Silva n'ont plus rien montré. Au bout de 45 dernières minutes d'un ennui profond - et hachées par de nombreux changements et d'incessantes fautes - Mané s'est offert une balle de match mais a heurté le poteau (85e). De quoi, enfin, faire frissonner un public très peu bruyant. Pour faire de nouveau vibrer ses fans, le Brésil devra retrouver la recette de la victoire, ce qui n'est plus le cas depuis la finale de la Copa America contre le Pérou (3-1), début juillet.