Il devait être l'un des animateurs de l'été. Celui où Harry Kane semblait le plus proche de quitter Tottenham. Désireux de gonfler un palmarès bien vide par rapport à ses performances individuelles, l'attaquant de 27 ans était annoncé dans les plus grands clubs. Manchester United, la Juventus Turin, le Real Madrid, le FC Barcelone… Mais les géants ont eux aussi été contraints de se serrer la ceinture. Aucun d'entre eux n'a voulu casser sa tirelire pour s'offrir le buteur des Spurs. Kane est resté sur les bords de la Tamise. Et le club londonien a déjà trouvé toutes les raisons de s'en réjouir.

La pause imposée par la crise sanitaire aura au moins permis de recharger les batteries. De ce point de vue, elle n'a pas fait de mal à Kane. Regonflé à bloc, l'attaquant de Tottenham a démarré la nouvelle saison sur les chapeaux de roue. S'il est étonnamment resté muet lors des deux matches de l'Angleterre en septembre, en Islande (0-1) et au Danemark (0-0), le buteur des Spurs a fait feu de tout bois en club. En 8 matches toutes compétitions confondues, il affiche déjà 8 buts et 7 passes décisives au compteur. Ses statistiques sont impressionnantes. Son temps de jeu aussi. Justement. C'est potentiellement un problème et il est de taille.

Des attentes énormes

Kane n'a pas manqué un match depuis la reprise. Sorti à 12 minutes du coup de sifflet finale du match de l'Angleterre face à l'Islande, il a joué la rencontre suivante face au Danemark dans son intégralité. Avec Tottenham, le Londonien a été titulaire lors de six des huit sorties des Spurs cette saison, et il est entré en cours de jeu pour les deux autres. Alors que la formation de José Mourinho fait déjà face à un calendrier démentiel, avec notamment trois matches disputés en l'espace de cinq jours la semaine passée, Kane n'a quasiment pas eu le temps de souffler jusqu'ici.

Mourinho relance Southgate concernant Kane

Cela jette fatalement le doute sur sa durabilité dans cette saison surchargée, alors que le buteur de Tottenham a déjà montré des signes évidents de fragilité physique ces deux dernières saisons. Mais comment le préserver ? Il est indispensable dans un club qui vise un retour en Ligue des champions. Il l'est tout autant pour une sélection qui rêve d'un titre de champion d'Europe à domicile l'été prochain, avec une demi-finale et la finale programmées à Wembley. Dans les deux cas, les attentes sont trop grandes pour se passer de Kane.

"José ne m'appellera pas, mais…"

La gestion de son temps de jeu est déjà un enjeu. Avec sa maîtrise du terrain médiatique, José Mourinho a été le premier à dégainer. L'entraîneur de Tottenham ne s'est pas privé de mettre Gareth Souhtgate sous pression la semaine passée. "Je crois que Gareth et Steve (Holland, l'adjoint de Southgate, NDLR) prennent soin des joueurs et je ne pense pas qu'ils veuillent être impliqués dans la conséquence éventuelle de l'enchaînement de cette semaine à trois matches et des trois matches internationaux, a lancé le Portugais. Je ne vais pas les appeler, mais j'espère que Gareth et Steve comprennent ce qui s'est passé pour Tottenham cette semaine et qu'ils respectent les joueurs."

José Mourinho et Harry Kane - Tottenham Crédit: Getty Images

Southgate lui a répondu dans la foulée. "José était en grande forme, je l'ai entendu, a déclaré le sélectionneur. Il ne m'appellera pas, mais il m'attendra sur le toit du stade de Tottenham pour m'en parler. Cette saison est un énorme défi pour les clubs et les équipes nationales. Nous devons travailler ensemble et cela n'aide personne de ne pas penser la même chose. Tout ce que José aura à faire en avril et en mai, c'est de prendre soin de Harry Kane pour nous, parce que 55 millions de personnes vont dépendre de ça. Cela marche dans les deux sens." En retour, Mourinho a promis avec une pointe d'humour de préserver son buteur "pour les matches amicaux"…

Plus qu'un buteur, un leader

Rien de plus logique que de voir chacun prêcher pour sa paroisse. Mourinho a eu le temps de mesurer à quel point Kane portait Tottenham sur ses épaules bien au-delà de ses buts. Et le retour de Gareth Bale chez les Spurs n'est pas forcément de nature à bouleverser l'échiquier. Le talent du Gallois n'est pas en cause, mais la fiabilité d'un joueur qui a passé l'essentiel de son temps sur le banc ou à l'infirmerie du Real reste à démontrer. Le destin du club londonien dépendra vraisemblablement des performances et du leadership de son avant-centre, donc principalement de son état de santé. Comme toujours.

Mais ce n'est pas plus simple pour Southgate que pour Mourinho de faire sans Kane. Meilleur buteur des qualifications pour le prochain Euro avec 12 réalisations, il est également le capitaine et le leader des Three Lions. Il a un rôle primordial pour encadrer une sélection encore jeune hors du terrain comme sur le rectangle vert. "C'est le buteur ultime et il est crucial pour notre façon de jouer", a rappelé le sélectionneur anglais le mois dernier. Comme à Tottenham finalement. Et la bataille que se livrent l'Angleterre et Tottenham pour préserver ce joyau ne fait certainement que commencer.

