Le jeune attaquant Marcus Thuram, fils du plus capé des internationaux français, Lilian, est titulaire pour affronter la Finlande en match amical ce mercredi. Il fête à 23 ans sa première sélection. Le joueur de Mönchengladbach en Allemagne devient le 7e "fils de" à connaître comme son père au moins une cape en équipe de France, dans la lignée par exemple de Jean et Youri Djorkaeff. Il succède à son père Lilian Thuram, recordman de sélections en équipe de France (142), qui avait lui connu sa dernière apparition en juin 2008.

Marcus Thuram a été aligné par le sélectionneur Didier Deschamps sur le côté gauche du milieu de terrain des Bleus, à un poste d'ailier pour soutenir le duo d'attaque composé d'Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder. De l'autre côté, c'est Moussa Sissoko qui animera l'aile droite, alors que de nombreux blessés sont à déplorer. Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et Adrien Rabiot se sont tous entraînés à part mardi, souffrant de divers soucis, et ne sont logiquement pas dans le onze de départ.

L'axe du milieu de terrain sera occupé par Paul Pogba et Steven Nzonzi contre les Finlandais, pour un match prévu trois jours seulement avant le choc de Ligue des nations au Portugal samedi et avant la dernière rencontre des Bleus en 2020, contre la Suède mardi au Stade de France. En défense, devant le gardien N.2 et capitaine du soir Steve Mandanda, Kurt Zouma formera la paire dans l'axe avec Clément Lenglet. Lucas Digne et Léo Dubois occuperont les côtés.