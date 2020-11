Les Bleus présenteront un onze expérimental face à la Finlande. C'était prévisible compte tenu des différents pépins physiques qui touchent le groupe tricolore et la perspective d'un déplacement au Portugal dont l'enjeu sera nettement plus important. Cela se confirme avec les premiers bruits de couloir sur la composition de l'équipe prévue par Didier Deschamps. Avec notamment un duo composé par Kurt Zouma et Clément Lenglet pour former la défense centrale des Bleus au Stade de France. Raphaël Varane devrait ainsi être ménagé.