L'Angleterre a déroulé. Opposés à l'Irlande en match amical ce jeudi soir à Wembley, les Three Lions ont pu répéter leurs gammes et décrocher une victoire sans appel (3-0). Harry Maguire (18e), Jadon Sancho (31e) Dominic Calvert-Lewin (56e, s.p) ont inscrit les buts anglais face à des visiteurs inoffensifs. Les hommes de Gareth Southgate ont pu trouver quelques repères avant d'aller défier la Belgique dimanche dans un duel de Ligue des Nations qui s'annonce bien plus coriace et important.