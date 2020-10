Soirée tranquille pour les Three Lions. À trois jours d’un choc contre la Belgique en Ligue des Nations, l’Angleterre, largement remaniée, s’est facilement imposée contre le pays de Galles (3-0), jeudi soir à Wembley. Dominic Calvert-Lewin, Conor Coady et Danny Ings ont tous trois inscrit leur premier but en sélection, alors que de nombreux leaders offensifs étaient indisponibles, au repos ou écartés. La formation de Ryan Giggs, elle, a payé cher ses erreurs et n’a pas assez pesé offensivement, avant un nouveau "derby" dimanche en Irlande.

Raheem Sterling blessé, Harry Kane ménagé, Jadon Sancho, Tammy Abraham et Ben Chilwell écartés, Mason Greenwood et Phil Foden non convoqués, et enfin Marcus Rashford laissé sur le banc : Gareth Southgate a opéré une large revue d’effectif jeudi soir, particulièrement dans le secteur offensif. Le temps dira si les absents ont eu tort, mais les présents, eux, ont marqué des points. Sûre d’elle et à l’aise techniquement, la sélection anglaise a facilement dominé sa voisine galloise à trois jours d’un match autrement plus attendu face à la Belgique.