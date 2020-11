Les Bleus tombent de (très) haut. Surpris en trois minutes par des Finlandais efficaces puis bien organisés, les hommes de Didier Deschamps ont concédé leur première défaite depuis juin 2019 mercredi soir, au Stade de France (0-2). Une pelouse sur laquelle l’équipe de France n’avait plus perdu depuis mars 2018. D’abord emballants dans la sillage d’un Marcus Thuram très actif pour sa première, les champions du monde ont été sanctionnés sur des erreurs individuelles et n’ont ensuite plus trouvé la clé. Une piqûre de rappel à trois jours d’un déplacement important au Portugal en Ligue des Nations.