Didier Deschamps tient son équipe-type. A une semaine du début de l'Euro face à l'Allemagne, le sélectionneur a fait confiance au onze victorieux face au pays de Galles (3-0) pour affronter la Bulgarie. Seul changement attendu, le retour de l'incontournable N'Golo Kanté. Le milieu de Chelsea remplace Adrien Rabiot, forfait après un contusion à une cheville. Et il est aujourd'hui bien difficile de savoir si le milieu de la Juventus conserve une longueur d'avance sur Corentin Tolisso en vue de l'Euro. Le milieu du Bayern Munich, très en jambes depuis le début de la préparation, débutera contre les Bulgares.

Le sélectionneur maintient son 4-4-2 losange avec Antoine Griezmann en soutien de Karim Benzema et Kylian Mbappé. Le trio avait donné satisfaction contre les Gallois et on attend confirmation ce mardi soir. Revenu tardivement lui aussi après la C1, Olivier Giroud démarre sur le banc, tandis que Kingsley Coman, préservé ces derniers jours, ne figure pas sur la feuille de match tout comme Rabiot et Marcus Thuram, celle-ci ne pouvant comporter que 23 noms.

Euro 2020 Rami a envoyé 26 extincteurs aux Bleus en souvenir du bon vieux temps IL Y A 2 HEURES

Hernandez est bien là

En défense, Lucas Hernandez tient son rang malgré une contusion à un genou subie ces derniers jours. Il accompagne Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Benjamin Pavard, devant le capitaine Hugo Lloris. A une semaine du choc immense à Munich, ce dernier match de préparation ressemble définitivement à une répétition générale.

Matches amicaux Griezmann, l'ombre lui va toujours aussi bien IL Y A 20 HEURES