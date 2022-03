L’équipe d’Angleterre continue sa marche en avant. En match de préparation pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les hommes de Gareth Southgate se sont imposés tranquillement face à la Suisse, ce samedi dans leur antre de Wembley (2-1). C’est Harry Kane qui a donné la victoire aux Three Lions, grâce à un penalty inscrit en fin de seconde période (78e), un but qui lui permet d’atteindre les 49 buts en sélection, à 4 unités du record national détenu par Wayne Rooney. Les Anglais seront de retour dès mardi prochain dans leur mythique antre londonienne, pour y affronter la Côte d’Ivoire.

Pour ce match de préparation dans la mythique antre de Wembley, ce sont les Suisses qui vont mettre le pied sur le ballon grâce à un pressing intense dès les premières minutes. Ils ont rapidement été recompensés : peu après le quart d’heure de jeu, Xherdan Shaqiri a trouvé Breel Embolo dans la surface de réparation pour le 9e but avec la "Nati" de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, inscrit avec élégance d’une belle tête décroisée (0-1, 22e).

Kane est désormais à 4 buts du record de Rooney

Et alors qu’ils semblaient se diriger vers la pause avec l’avantage, une relance imprudente de Fabian Frei a coûté aux Suisses l’égalisation, signée Luke Shaw sur une belle passe décisive de Conor Gallagher pour sa première sélection (1-1, 45e+1). Un nouveau but pour le défenseur de Manchester United à Wembley, après celui inscrit en finale de l’Euro en juillet dernier.

Alors que Ricardo Rodriguez avait sérieusement sollicité le gardien anglais Jordan Pickford avant le repos (38e), les joueurs de Murat Yakin ont perdu le fil de leurs idées au fur et à mesure que le chronomètre a avancé. Avant de céder sur un coup du sort : sur un corner frappé par Jack Grealish, un des débutants du jour, le défenseur Tyrick Mitchell a poussé Steven Zuber à la faute après une reprise de la tête. Après intervention de la VAR, l’arbitre suédois Andreas Ekberg a accordé une penalty aux Anglais, transformé avec précision par Harry Kane à la droite de Jonas Omlin, le gardien suisse de Montpellier (2-1, 78e).

Un 49e but en 68 sélections pour le capitaine des Three Lions : l’attaquant de 28 ans n’est plus qu’à 4 unités du record national détenu par Wayne Rooney (53 buts, inscrits en 120 sélections). L’attaquant de Tottenham sera déjà de retour à Wembley mardi : il y a affrontera la Côte d’Ivoire avec sa sélection en match de préparation, et tentera forcément de se rapprocher un peu plus du total inscrit par Rooney.

