Huit mois. C'est la durée qui sépare la première liste de l'année de la dernière. Et si leur degré d'importance est incomparable, ce rendez-vous de mars, le premier depuis quatre mois, va donner une direction et un contour plus clair aux intentions de Didier Deschamps. Entre ceux qui n'ont plus mis les pieds à Clairefontaine depuis des mois et qui postulent et ceux qui ont acquis un crédit suffisant en club pour découvrir les A, il n'y aura pas de place pour tout le monde.

D'autant que tous les incontournables, notamment Paul Pogba et Raphaël Varane de retour après leurs absences de l'automne, sont prêts pour le service. Il ne faut pas s'attendre à une avalanche de nouveaux visages même si l'enjeu de ce dernier rendez-vous amical avant la Coupe du monde pourrait pousser Didier Deschamps à ouvrir son groupe. Autant avertir tout de suite : ce ne sera pas le cas. Les candidats se scindent en deux catégories.

Kurt Zouma et Didier Deschamps lors d'un entraînement avec les Bleus. Crédit: Getty Images

Nkunku, Laffont, Clauss, Saliba : Des nouveaux ambitieux

Si un nouveau doit débarquer à Clairefontaine la semaine prochaine, ce sera Christopher Nkunku. Étincelant à Leipzig avec 26 buts toutes compétitions confondues, le joueur formé au PSG, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque, est actuellement, comme Kylian Mbappé, le quatrième meilleur buteur d'Europe sans compter ses 15 passes décisives. Difficile de l'imaginer encore absent même si son arrivée fera nécessairement une victime (Ben Yedder ?).

En défense centrale, Clément Lenglet joue peu à Barcelone, Dayot Upamecano traverse une mauvaise passe au Bayern Munich et Kurt Zouma, titulaire à West Ham, traîne comme un boulet la diffusion en février d'une vidéo où il maltraitait son chat. Derrière Varane, Koundé, Hernandez et Kimpembe, il y a peut-être une place à prendre. William Saliba était un client sérieux à l'automne mais il traverse une période plus houleuse à l'OM. Alban Lafont, lui, est en pleine bourre à Nantes mais manque de référence internationale. Tout comme Jonathan Clauss. Mais si Didier Deschamps tranche dans le vif avec un Léo Dubois en grosses difficultés à Lyon, cela pourrait se jouer entre le Lensois et Nordi Mukiele. A Leipzig, l'ancien Montpelliérain est nettement moins performant. Et si Clauss raflait la mise ?

Jonathan Clauss (RC Lens), le 5 novembre 2021, lors d'une victoire 4-0 en Ligue 1 Crédit: Imago

Dembélé, Fekir, Giroud, Mandanda : Ils ont déjà vu les Bleus, ils ont des arguments pour revenir

En pleine possession de ses moyens, Ousmane Dembélé, si important dans la cohésion de groupe, est indiscutable pour Didier Deschamps. Neuf mois après sa blessure au genou à l'Euro, il a entamé une opération reconquête du Camp Nou. Sa renaissance est fragile. Suffisant pour Deschamps ? Il faudrait sacrifier Moussa Diaby qui a fait le job à l'automne et les Bleus ont moins besoin de purs ailiers dans leur 5-2-3. Nabil Fekir brille en Liga et, depuis quelques mois, s'affirme même comme l'un des meilleurs joueurs du championnat espagnol. Mais lui aussi affronte, en sélection, la concurrence d'un Moussa Diaby qui a donné satisfaction. Deschamps a toujours aimé le profil de l'ancien Lyonnais mais le rendement de Fekir est maigre en Bleu.

Anciens totems de Deschamps, Olivier Giroud et Steve Mandanda ont connu un vertigineux déclassement pour des raisons différentes. Le premier enchaîne les buts à Milan mais la page semble tournée. Mbappé et Benzema ont pris les clés du camion et Giroud n'a plus sa place. Mandanda, qui joue peu à l'OM, pourrait profiter du temps de jeu limité d'Alphonse Areola à West Ham et de la blessure d'un Benoît Costil qui revient tout juste pour chiper la place de troisième gardien derrière Hugo Lloris et Mike Maignan. Quant à Ferland Mendy, il n'a plus joué depuis un an et demi mais s'est imposé au Real Madrid. Sa blessure à Majorque assombrit sa candidature.

Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone, 2022 Crédit: Imago

