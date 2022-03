On s’en doutait déjà. On n’avait plus trop de doute quand on a vu que Raphaël Varane allait se présenter en conférence de presse d’avant-match. Didier Deschamps l’a confirmé dès son entrée sur scène, mardi : "Oui, Mike débutera demain", a-t-il répondu à la question "Mike Maignan sera-t-il titulaire mardi ?"

Ad

L’ancien Lillois, gardien de l’AC Milan, honorera sa deuxième cape face à l’Afrique du Sud. La première, c’était il y a un an et demi, face à l’Ukraine en amical, déjà. Une équipe de France remaniée avait donné la leçon (7-1). Le portier était entré à la pause alors que Steve Mandanda, titulaire ce soir-là, souffrait de la cuisse. "En tant que joueur, il a de grandes qualités d'explosivité, il a aussi un super jeu au pied. Il apporte aussi son caractère, c'est un leader dans l'âme qui le transmet au groupe. Il continue son évolution, ne cesse de progresser. Il a beaucoup de talent", a confié Raphaël Varane.

Equipe de France Nouvelle vague : Ils sont sept mais combien iront au Qatar ? IL Y A 19 HEURES

Didier Deschamps a également révélé que la paire de milieux Aurélien Tchouaméni - Paul Pogba ne prendrait pas part au dernier entraînement, prévu lundi à Pierre-Mauroy. Le premier est fiévreux. Le second a pris un coup sur le pied face à la Côte d'Ivoire.

Matches amicaux Clauss, une semaine de découverte, une soirée pour (déjà) tout changer IL Y A 19 HEURES