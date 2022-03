Matches amicaux

Un bon test et un succès pour les Bleus. L'équipe de France est venue à bout de la Côte d'Ivoire en match amical, vendredi, à Marseille (2-1). Karim Benzema était absent et Kylian Mbappé est resté sur le banc mais le revenant Olivier Giroud (22e) a vite répondu à l'ouverture du score de Nicolas Pépé (19e) dans une rencontre rythmée et disputée. Aurélien Tchouaméni (90e+3) a donné la victoire sur le fil aux hommes de Didier Deschamps qui a pu lancer quelques nouveaux.

C'est ainsi le novice Christopher Nkunku qui a débuté en attaque au côté de l'expérimenté Giroud. Dans la chaude ambiance phocéenne, cette rencontre amicale est tout de suite partie sur un rythme emballant. Face à des Ivoiriens entreprenants, les Bleus ont été les premiers menaçants. Antoine Griezmann a raté sa reprise du gauche en excellente position après une louche de Paul Pogba (3e) puis Théo Hernandez, bien lancé à gauche de la zone de vérité par un Nkunku à l'aise, a vu Eric Bailly dévier de justesse sa frappe croisée (5e).

Théo Hernandez en vue

Les Eléphants ont répondu par l'intermédiaire du remuant Pépé qui a filé sur la droite avant de mal ajuster sa passe axiale pour Franck Kessié (8e). L'ancien Lillois est cependant vite revenu à la charge dans le dos de Théo Hernandez pour placer une frappe de 20 mètres pas assez appuyée (11e). Laxiste dans son marquage, le piston gauche des Bleus s'est davantage mis en évidence sur le plan offensif mais a trop enlevé son tir croisé (15e).

Malgré les consignes de Deschamps, le duel entre le Milanais et le Gunner a tourné à l'avantage de Pépé qui est de nouveau parti dans le dos de son adversaire avant d'aller dribbler son frère Lucas dans la zone de vérité et de tromper Hugo Lloris d'un tir puissant au premier poteau (0-1, 19e). Les Bleus ont pourtant vite répliqué et Théo Hernandez a pris sa revanche. Après un tir repoussé, le piston gauche a insisté et déposé son centre sur la tête de Giroud pour une égalisation à bout portant (1-1, 22e). L'avant-centre a ainsi pu fêter son retour en sélection après 9 mois d'absence avec un 47e but.

Premières pour Saliba et Clauss

Les débats sont restés très animés et le ballon a souvent filé d'une surface à l'autre. Nkunku a cependant placé sa reprise de la tête juste au-dessus de la cage de Badra Ali Sangaré sur un coup franc de Griezmann (31e). Lloris, lui, s'est détendu tant qu'il a pu pour détourner le centre de Serge Aurier juste devant Wilfried Zaha (34e). A la reprise, l'intenable Théo Hernandez a loupé le coche en tergiversant à gauche de la zone de vérité alors qu'il était seul (47e).

Les Ivoiriens de Patrice Beaumelle ont répondu par l'intermédaire du Rémois Ghislain Konan, auteur d'une belle frappe détournée par Lloris (49e) en plus de se montrer solide en défense. Aurier a aussi obligé le portier français à s'envoler pour détourner son coup de canon axial (57e). Dans une seconde période plus fermée, Griezmann a buté sur Sangaré en taclant pour profiter d'un excellent centre de Kingsley Coman (63e). Entré à la place de Raphaël Varane pour ses débuts en bleu (59e), William Saliba a envoyé sa tête sur le gardien sur le corner suivant (64e).

Le Lensois Jonathan Clauss a également pu effectuer ses grands débuts en Equipe de France (89e). Il a même connu son premier succès car Tchouaméni a bondi au point de penalty sur un ultime corner de Mattéo Guendouzi et marqué de la tête pour offrir la victoire aux Bleus (2-1, 90e+3). De nouveau costaud au milieu de terrain au côté de Paul Pogba, le Monégasque a bien choisi son moment pour ouvrir son compteur avec les A. Il permet aux champions du monde de maintenir leur dynamique victorieuse avec un sixième succès de suite.

