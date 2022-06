En attendant de savoir de quoi sera fait son avenir, Edinson Cavani a envoyé un message aux clubs susceptibles de s'y intéresser : oui, l'attaquant de Manchester United, en fin de contrat, est toujours en forme. Avec deux buts, le Matador a permis à l'Uruguay de battre le Mexique (3-0) en match amical de préparation au Mondial 2022, jeudi à Glendale, dans l'Arizona (Etats-Unis).

Matias Vecino a ouvert la marque (35e) avant que l'ancien buteur du PSG de 35 ans ne l'alourdisse en début de seconde période (46e, 54e). A la Coupe du monde, la Celeste se trouve dans le groupe H avec le Portugal, le Ghana et la Corée du Sud. Le Tri figure dans la poule C, en compagnie de l'Argentine, de l'Arabie saoudite et de la Pologne. Les deux sélections latino-américaines poursuivront leur préparation dimanche aux Etats-Unis, où l'Uruguay entraîné par Diego Alonso affrontera "Team USA", et le Mexique de Gerardo "Tata" Martino rencontrera l'Equateur.

