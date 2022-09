Parisien. Mathias Pogba, frère aîné du champion du monde, a reconnu lors de sa garde à vue dans l'enquête sur les extorsions de fonds présumées dénoncées par son frère, avoir été à l'initiative d'une vidéo le menaçant. Les informations sont signées de l'AFP et du. Mathias Pogba, frère aîné du champion du monde, a reconnu lors de sa garde à vue dans l'enquête sur les extorsions de fonds présumées dénoncées par son frère, avoir été à l'initiative d'une vidéo le menaçant. Mathias Pogba s'était présenté lui-même mercredi à la police avant d'être placé en garde à vue.

Cinq gardes à vue (une mardi et quatre mercredi dont celle de Mathias Pogba) ont été ordonnées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 2 septembre à Paris pour notamment extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs. Cette affaire rocambolesque, qui secoue les Bleus et plus largement le monde du football deux mois avant la Coupe du monde au Qatar, a démarré avec une plainte déposée le 16 juillet auprès du parquet de Turin (Italie) par Paul Pogba.

Le joueur de la Juventus dénonçait dans cette plainte des tentatives d'extorsion entre mars et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d'euros. Mais les faits n'ont été révélés au grand jour qu'avec la publication le 27 août d'une vidéo énigmatique de Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, qui promettait des "révélations" sur son frère. Lors de sa garde à vue, Mathias Pogba a reconnu, selon une source proche du dossier, avoir été à l'initiative de cette vidéo. Or, lors d'une audition par les enquêteurs, Paul Pogba avait estimé que Mathias était "sous la pression" des personnes voulant lui soutirer de l'argent.

La semaine dernière, Mathias Pogba, par la voix de son ancien avocat, s'était dit "totalement étranger à toute manoeuvre d'extorsion à l'égard de son frère, Paul Pogba". Le Turinois avait raconté lors de sa première audition devant les enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et deux hommes encagoulés, armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement, selon des informations de France Info, confirmées à l'AFP par une source proche du dossier.

