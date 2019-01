Matteo Salvini s'en prend (encore) à Gonzalo Higuain : "Je n'aime pas les mercenaires"

Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et tifoso de l'AC Milan, est très heureux du départ de Gonzalo Higuain à Chelsea. "Je suis content que Higuain soit parti et j'espère qu'on ne le reverra plus jamais à Milan parce que vraiment, il s'est comporté de manière indigne", a déclaré Salvini, patron de l'extrême droite italienne, lors d'une interview à la radio RTL 102.5.

"Je n'aime pas les mercenaires", a-t-il ajouté, avant d'estimer que sans Higuain, l'AC Milan était "devenu extrêmement compétitif". Encore sous contrat avec la Juventus Turin, Higuain avait été prêté en début de saison à Milan, où il n'a pas brillé avec 6 buts en 15 matches de championnat. La semaine dernière, il est parti pour Chelsea, toujours en prêt.

Salvini s'en était déjà pris à Higuain après un carton rouge reçu par l'Argentin face à la Juventus en novembre. "C'est un comportement honteux, indigne. J'espère qu'il sera lourdement sanctionné", avait-il jugé.