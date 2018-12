Matthijs De Ligt élu Golden Boy 2018, Houssem Aouar classé sixième

En plus d'être un joueur courtisé, Matthijs De Ligt (19 ans) est maintenant un joueur récompensé. Le très prometteur défenseur central de l'Ajax Amsterdam recevra, ce lundi soir, le prix du Golden Boy 2018, décerné au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Comme annoncé par Tuttosport, l'organisateur de l'événement, l'international néerlandais a devancé Trent Alexander-Arnold (Liverpool) et Justin Kluivert (AS Rome).

Kylian Mbappé, lauréat en 2017, n'arrive qu'en 13e position. L'attaquant du PSG est notamment devancé par Houssem Aouar, le milieu de l'OL, qui se classe sixième. Kelvin Amian (Toulouse) est 19e, juste devant Jonathan Ikoné (Lille), 20e. De Ligt est le premier défenseur central à remporter cette récompense, et le deuxième néerlandais après Rafael Van der Vaart en 2003. "Je suis très heureux et très fier", a réagi l'international néerlandais dans les colonnes de Tuttosport ce lundi.

"Je suis content d'être le premier défenseur à remporter cette récompense, c'est encore plus spécial, poursuit-il. (...) J'ai regardé le palmarès, j'ai vu de grands noms, mais si je ne dois en retenir qu'un : Lionel Messi. Tout le monde le connaît, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis content de soulever le même trophée que lui, il y a treize ans, quand moi je n'en avais que six..."