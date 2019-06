Grand soutien de Neymar devant l’éternel, Rivaldo a livré un avis peu surprenant vendredi, à l’occasion d’une habituelle chronique pour Betfair. Le Brésilien de 47 ans, joueur du Barça entre 1997 et 2002, a dit tout le bien qu’il pensait de la superstar du PSG, notamment en vue d’un éventuel retour en Catalogne.

"Neymar ? Les supporters savent déjà ce qu'il peut faire, il a prouvé sa valeur pour le club la dernière fois qu'il était là et il combine bien avec Lionel Messi et Luis Suarez, a commenté Rivaldo au sujet du Parisien, vainqueur de la Ligue des champions 2015 lors de son passage au Barça entre 2013 et 2017. C'est aussi une bonne alternative pour mener l'attaque quand Lionel Messi n'est pas disponible."

"Les supporters pourraient tout pardonner" à Neymar

Alors qu’Antoine Griezmann a récemment annoncé son départ de l’Atlético de Madrid et qu’une arrivée à Barcelone semble tout à fait probable, Rivaldo a estimé que le Français n’était pas le meilleur choix. "Antoine Griezmann est un excellent joueur, mais le signer serait plus risqué, car il n'a jamais joué à Barcelone ni avec Messi et Suarez, dit le champion du monde 2002. Bien sûr, s’il réussit à se comporter comme à l'Atlético de Madrid, il pourrait certainement être un excellent ajout à l’équipe. Mais je préfère Neymar pour les raisons que j'ai mentionnées."

Et le Ballon d’Or 1999 de marteler : "Il connaît le club et discute probablement avec Suarez et Messi régulièrement. Le retour de Neymar pourrait ne pas réjouir tous les supporters après son départ pour le PSG, mais s’il les aidait à remporter la Ligue des champions, les supporters pourraient tout pardonner."

Il resterait alors un détail, et non des moindres, à régler : la faisabilité d’un tel transfert. Si le recrutement d’Antoine Griezmann est possible via sa clause libératoire, rapatrier Neymar en Catalogne est une autre paire de manches. Acheté 222 millions d’euros au Barça en 2017, le Brésilien représente, encore, le symbole du projet qatari à Paris. Ses soucis judiciaires et ses blessures récurrentes pourraient toutefois changer la donne. Mais il n’est pas sûr, le cas échéant, que les dirigeants catalans n’y voient pas un pari justement très risqué.