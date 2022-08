Football

VIDEO / Mercato - Le PSG à l'attaque pour Bernardo Silva, Chelsea en action pour Frenkie De Jong

MERCATO BUZZ - Le Paris Saint-Germain se rapproche de Bernardo Silva et veut frapper fort pour finir ce mercato. Luis Campos en a fait sa priorité et va tout mettre en œuvre pour concrétiser cette opération. Du côté de Chelsea, on joue les premiers rôles en faisant de Wesley Fofana et Frenkie De Jong des recrues envisageables.

00:03:01, il y a une heure