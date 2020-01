Alors qu’il ne lui reste plus que six mois à honorer avec le PSG, Layvin Kurzawa va finalement s’échapper plus vite que prévu. L’ancien Monégasque, longtemps annoncé du côté d’Arsenal, va rejoindre la Juventus Turin. Mattia De Sciglio va faire le chemin inverse. C’est en tout cas ce que croit savoir la presse italienne (Sky Italia en tête), très formelle sur cet échange. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour sceller l’affaire.

Les deux hommes, dont la valeur avoisinerait les 25 millions d’euros selon la Gazzetta dello Sport, se seraient déjà mis d’accord contractuellement avec leurs nouveaux clubs. Entre ses nombreuses blessures et ses performances très moyennes, Kurzawa n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer chez le champion de France. En récupérant De Sciglio (27 ans et 39 sélections avec l’Italie), le PSG pourrait s’appuyer sur la polyvalence d’un latéral capable de jouer aussi bien à gauche qu’à droite.