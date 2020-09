Le FC Barcelone peut être rassuré. Lionel Messi a eu des envies d'ailleurs cet été. Mais il reste toujours aussi redoutable quand il foule une pelouse de Liga. Après avoir été l'origine du premier but des Catalans en décalant parfaitement Trincao suite à une passe d'Antoine Griezmann, l'Argentin a planté deux buts lors d'un amical contre Girone (3-1). Avec deux frappes de l'extérieur de la surface. Sur le premier, il a placé un tir du droit qui a trouvé un poteau rentrant.

Et sur le second, sa frappe a été déviée mais a fini dans les filets adverses. Si ce n'est qu'un amical mais Messi montre ainsi que les Blaugrana et Ronald Koeman pourront bien compter sur lui cette saison.