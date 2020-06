Messi - Ronaldo : et si vous aviez réglé l’éternel débat qui agite la planète foot ?

Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Depuis plus de dix ans maintenant, les amateurs de football s’écharpent quant à l’identité du meilleur joueur de la planète. Du coup, on vous a demandé de trancher entre les deux stars du ballon rond sur notre page Facebook.

C’est l’histoire d’un débat sans fin, d’une question qui ne mettra jamais tout le monde d’accord : qui est le meilleur joueur de football du monde ? Deux noms reviennent avec insistance dans la discussion depuis qu’ils ont muté pour passer de simples mortels à légendes vivantes du sport roi : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’homme aux six Ballons d’Or contre celui qui en possède cinq, "la Puce" argentine contre le cyborg portugais. Deux icônes et une rengaine : qui est le plus fort des deux ?

On vous a laissé une semaine pour vous prononcer sur la question à travers un sondage publié sur notre page Facebook. Plus de 53 000 votes ont été enregistrés. Le verdict ? Lionel Messi remporte le scrutin avec quelque 29 000 voix contre 24 000 pour son grand rival, soit 55% des votes pour le numéro 10 du Barça et 45% pour le 7 de la Juve. Notre consultation n’a bien évidemment aucune valeur officielle, elle est simplement un indicateur à l’instant T.

Talent contre travail

Dans les commentaires du sondage, il y a eu de tout. A boire et à manger. Des avis tranchés et des analyses argumentées. Les fans de CR7 sont d’ailleurs plus loquaces que ceux de l’Argentin. Ils apprécient chez le Portugais sa faculté à s’être montré performant dans trois clubs différents et autant de championnats majeurs. Sa capacité à avoir conduit sa sélection à un titre également, à l’image de Romain Ducati : "Il y a un joueur qui gagne grâce à son équipe et un joueur qui fait gagner son équipe et ça fait une grosse différence. Tous les clubs où est passéRonaldo ont brillé ainsi que la sélection nationale. Messi, en dehors du Barça, ce n’est pas ça…"

La caricature oppose souvent le talent de l’Argentin au travail du Portugais. Un schéma que réfute l’utilisateur Colina Des Comm. "L’argument du travail est tellement ridicule et réducteur", estime-t-il. "Messi travaille beaucoup plus que CR7. La preuve, Messi est plus régulier que CR7, il s’améliore dans tous les compartiments de son jeu depuis le début de sa carrière jusqu’à aujourd’hui, contrairement à CR7 : les coups francs, les un contre un, l’organisation du jeu…"

Footballeur contre athlète

Notre sondage a généré 340 commentaires et une multitude de sons de cloche. Certains reconnaissent bien volontiers des qualités aux deux monstres du XXIe siècle. "Messi est le meilleur footballeur de tous les temps, il a ça en lui, mais Ronaldo est peut-être le plus grand athlète de l'histoire", assure Rémy Grdno. "Les athlètes, y a les JO pour ça", taquine Aboubakar Diallo.

Vous l’aurez compris : les débats concernant Ronaldo, 35 ans, et Messi, bientôt 33 bougies au compteur, ont été disputés sur le réseau social. Les voix de la raison se sont aussi fait entendre. Tedz Guioz est l’une d’elles. Laissons-lui le mot de la fin : "Pas de comparaison possible... Que de l’admiration pour ces deux génies ! Profitons-en, la retraite approche."

