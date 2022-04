Les Tigres ont repris la tête du tournoi de clôture du championnat mexicain, en s'imposant face à Toluca (3-0). Et l'équipe de Monterrey peut une nouvelle fois remercier ses attaquants français Florian Thauvin et André-Pierre Gignac. Le premier a délivré une passe décisive sur le premier but, signé Juan Pablo Vigon (58e), et le second a clos la marque de la tête (71e).

Avec ce 11e but en 14 journées, Gignac consolide sa position de meilleur buteur. Les Tigres sont à égalité de points (32) avec Pachuca en tête du classement, mais devancent les "Tuzos" d'une courte tête à la différence de buts (+14 contre +13).

