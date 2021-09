L’annonce est tombée le 21 septembre et n’a pas manqué de faire réagir de l’autre côté de l’Atlantique. La MLS et la Liga MX vont lancer à partir de 2023 leur propre "Coupe du monde", un tournoi avec l’ensemble des équipes américaine et mexicaine qui s’étalera chaque été pendant un mois en plein de milieu de la saison. Ce nouveau format viendra remplacer la Leagues Cup, créée en 2019, qui décerne des places qualificatives pour la Ligue des champions de la CONCACAF (NDLR : zone qui regroupe l’Amérique du nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes).

"La nouvelle Leagues Cup va rehausser le niveau de la collaboration entre nos deux ligues, et mettra encore plus en valeur nos joueurs et nos équipes auprès d’une audience mondiale", justifie le patron de la MLS Don Garber. Les rumeurs autour d’une fusion entre la MLS et la Liga MX ne datent pas d’hier, mais les collaborations se sont intensifiées depuis 2018. Les deux voisins ont d’abord mis en place la Campeones Cup, une Supercoupe qui oppose chaque année les vainqueurs des deux championnats (NDLR : Columbus Crew affrontera Cruz Azul le 29 septembre).

All-Star Game et coupes locales

La Leagues Cup a ensuite vu le jour en 2019 avant que le premier All-Star Game opposant les meilleurs joueurs de chaque ligue soit organisé à Los Angeles le 25 août dernier. C’est d’ailleurs en marge de ce dernier événement que des représentants de la MLS et de la Liga MX se sont rencontrés pour discuter de leur futur commun et évoquer notamment la refonte de la Leagues Cup. "C’est une nouvelle compétition qui peut surprendre les Européens, mais qui paraît logique dans ce qui se fait dans les sports américains", estime Paul Kennedy, rédacteur en chef de Soccer America. "La NBA va faire la même chose cette année en organisant un tournoi de mi-saison, et la MLS avait déjà testé le format à l’été 2020 au retour du Covid avec le tournoi MLS Is Back à Orlando."

Les avantages communs d’un tel tournoi sont nombreux. Pour la MLS, il s’agit tout d’abord d’élargir son audience à une base de fans latino à la fois à l'intérieur et en dehors des États-Unis, et ainsi augmenter le montant de ses droits TV dont le contrat s’achève en 2022. La Liga MX voit à l’inverse d’un bon œil l’accès au territoire américain où l’intérêt pour le soccer ne cesse de croître. "Plus de matches chaque saison, ça veut aussi dire plus de places vendues, plus de maillots, etc. Ça va permettre aux équipes d’augmenter leurs revenus et d’investir sur des meilleurs joueurs", ajoute Paul Kennedy.

D’un point de vue sportif, les équipes du championnat mexicain ont encore un temps d’avance. Elles ont remporté 20 fois la finale de la Ligue des champions CONCACAF sur les 25 dernières années, contre seulement deux victoires américaines en 1998 (DC United) et 2000 (LA Galaxy). Le nouveau format de la Leagues Cup devrait donc permettre aux équipes de MLS de continuer à progresser en affrontant régulièrement des adversaires coriaces. "Si nous ne sommes pas sur la création d’une Super Ligue à proprement parler, on peut dire qu’il s’agit déjà d’une mini Super Ligue", résume Kennedy.

La FIFA favorable à une fusion

Président de la FIFA depuis 2016, Gianni Infantino s’est positionné en mars en faveur d’une fusion entre les deux championnats. "Je pense que le potentiel des États-Unis et du Mexique est énorme, dans chaque pays indépendamment. Alors si vous pouviez les réunir ensemble, ce serait incroyable, ça pourrait produire la meilleure ligue du monde". Selon Infantino, il faut rehausser le niveau des clubs de foot à travers la planète, pour que la suprématie ne soit plus uniquement européenne. "Si nous voulons de nouvelles équipes au plus haut niveau mondial, nous devons trouver de nouvelles idées (…) Nous voyons le potentiel de l'Amérique du Nord, au niveau économique et en matière de football. Je leur fais confiance pour prendre les meilleures décisions à cet égard".

Le timing de toutes ces annonces est évidemment lié à la Coupe du monde 2026, que les États-Unis vont organiser conjointement avec le Mexique et le Canada. La plus grande des compétitions va mettre un coup de projecteur sur le football dans la région, et devrait attirer de nombreux partenaires économiques pour les deux ligues. "Il faut voir la Leagues Cup comme une sorte de répétition avant la Coupe du monde de 2026", juge Kennedy. "Elle va débuter en 2023. À cette date, on connaîtra tous les stades choisis pour la Coupe du monde. Les matches de Leagues Cup vont se jouer dans ces stades-là, que la MLS et la Liga MX vont essayer de vite remplir." Le format de la Leagues Cup ressemble également comme deux gouttes d’eau à celui de la Coupe du monde, avec 47 équipes (contre 48 pour la Coupe du monde) engagées dans des phases de poules avant des matches à élimination directe.

De nombreux obstacles demeurent

Campeones Cup, All-Star Game et maintenant Leagues Cup. Où s’arrêtera la collaboration entre les championnats mexicains et européens, et peut-on imaginer une fusion définitive un jour ? "Si j’étais à la place de Don Garber, je ne le ferais pas", lâche Kennedy, mettant en avant les nombreux obstacles à un regroupement. "Les deux ligues sont trop différentes. La MLS est propriétaire de ses franchises et possède beaucoup de règles pour protéger sa santé financière comme le salary cap. Il y aurait également des problèmes logistiques avec des calendriers qui ne sont pas les mêmes, et des déplacements trop longs et trop réguliers à effectuer."

Le Mexique est déjà un pays de football avec une ligue mature créée en 1943. La MLS a seulement 26 ans et il y a encore tout à faire aux États-Unis", explique-t-il. Avant d’ajouter : "Le marché des droits TV aux US est également le plus important du monde, avec des sommes considérables en jeu et des prix à la hausse dans le football. Pourquoi partager le gâteau ?". À titre d’exemple, les droits de diffusion de la Premier League au pays de l’Oncle Sam devraient s’arracher pour deux milliards de dollars Une fusion bénéficierait finalement plus au championnat mexicain qu’autre chose, selon le rédacteur en chef de Soccer America. "", explique-t-il. Avant d’ajouter : "". À titre d’exemple, les droits de diffusion de la Premier League au pays de l’Oncle Sam devraient s’arracher pour deux milliards de dollars sur les six prochaines années (1,7 milliards d’euros). C’est plus du double de l’accord actuel (130 millions d’euros par saison).

