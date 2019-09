Zlatan Ibrahimovic s'est offert un triplé dimanche, lançant son équipe du Los Angeles Galaxy vers une victoire acquise sur un score fleuve (7-2) contre le Sporting Kansas City dans la Conférence Ouest du Championnat américain de football (MLS). L'attaquant suédois, ancien joueur de Manchester United et du Paris SG, a d'abord permis sur penalty (32e) au Galaxy de revenir à hauteur su Sporting. La mi-temps a été atteinte sur un score de parité (1-1).

Mais dès la reprise les joueurs de Los Angeles se sont déchainés à l'image d'Ibra qui a porté le score à 3-1 pour les siens d'une puissante reprise du gauche (51e). "Nous avons dit à la mi-temps que nous devions continuer", a déclaré Ibrahimovic, qui a établi un record pour son club avec 26 buts inscrits cette saison contre 24 par Carlos Ruiz en 2002.

Ibrahimovic a triplé la mise en inscrivant le dernier but du Galaxy à cinq minutes de la fin du match. "Le résultat laisse entendre que cela a été facile mais ce ne l'a pas été", a-t-il ajouté. "En seconde période, nous avons été beaucoup plus forts. Quand nous avons eu des occasions nous avons marqué et cela a été la clé du match".

Le Suédois se trouve désormais à deux unités du buteur du Los Angeles FC, Carlos Vela, avec quatre matches restant à jouer en saison régulière dans la quête du Soulier d'or de la MLS.