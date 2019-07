Un chef d'oeuvre, un triplé et une victoire dans le derby : Signé Zlatan

On ne sait même pas par où commencer. Il y a d'abord ce contrôle de la poitrine, coup du sombrero et reprise dans la foulée, puis cette tête quelques mètres au-dessus de tout le monde et enfin ce missile envoyé à vingt mètres du but. Zlatan Ibrahimovic est absolument unique et a encore livré un fantastique récital sur les pelouses de MLS pour offrir la victoire au LA Galaxy face au Los Angeles FC (3-2) cette nuit. Jugez plutôt :